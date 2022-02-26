لطيفة بنت محمد: 61 عاماً من الإنجاز في مسيرة البناء والتطوير

المصدر: دبي ــ البيان

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هنأت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) دولة الكويت بمناسبة اليوم الوطني، مشيرة إلى أن المناسبة ترسخ واحداً وستين عاماً من الإنجاز في مسيرة البناء والتطوير.

وكتبت سموها في حسابها عبر «تويتر»: «واحد وستون عاماً من الإنجاز في مسيرة البناء والتطوير. نبارك لأهلنا وأشقائنا في الكويت يومهم الوطني... قيادة حكيمة، شعب معطاء وعلاقات راسخة إلى الأبد. كل عام وأنتم بسلام وعز».

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