محمد وحمدان بن مكتوم يحضران حفل زفاف نجل سعيد بالحب

المصدر: دبي - وام

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حضر الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، والشيخ حمدان بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة المرحوم سعيد بالحب العامري، بمناسبة زفاف نجلهم مطر إلى كريمة سعيد سلطان بن مرخان.



كما حضر الحفل الذي أقيم بقلعة الرمال للمناسبات بطريق دبي العين الشيخ ثاني بن سعيد آل مكتوم، والشيخ علي بن خالد بن إبراهيم المعلا، وعدد من كبار الشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع من أهل وأصدقاء العروسين. تخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية.

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