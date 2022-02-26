96 % الرضا عن «الروح الإيجابية» لشرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

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ترأس معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، رئيس مجلس القيادات العليا والتنفيذية، اجتماع مجلس القيادات التنفيذية في شرطة دبي 2022، واطلع معالي القائد العام وأعضاء المجلس على تقرير مبادرة الروح الإيجابية 2021، قدمه العقيد علي خلفان المنصوري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالنيابة، ورئيس مبادرة الروح الإيجابية بالنيابة، موضحاً تحقيق نسبة رضا بلغت 96%، ووصول عدد المتطوعين إلى 806 متطوعين، في حين بلغ عدد المشاركين في استطلاعات الرأي لأفراد المجتمع حول برامج وأهداف المبادرة أكثر من 15 ألف مشارك، وعدد المشاركين في الفعاليات أكثر من 17 ألف شخص، وتنظيم 121 فعالية، منها 56 فعالية برامج ورياضة مجتمعية، و15 دورة ومحاضرة، و7 مسابقات ثقافية، و43 فرصة تطوعية، إلى جانب مناقشة التوصيات المستقبلية.



واستمع معالي الفريق المري وأعضاء مجلس القيادات التنفيذية إلى شرح حول تقرير البيئة والصحة والسلامة، قدمه العقيد عمر الغيث من الإدارة العامة للدعم اللوجستي حول نظام التحفيز في نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة في الإدارات العامة ومراكز الشرطة، إلى جانب الاستماع إلى شرح حول التوصيات المستقبلية.



واطلع معالي الفريق المري وأعضاء المجلس، على نتائج مشروع منصة المؤشرات التنافسية العالمية، قدمه المقدم فيصل الخميري من الإدارة العامة للتميز والريادة.



واستمع معالي القائد العام في الاجتماع إلى شرح حول دراسة نتائج إسعاد المتعاملين الصادرة عن المجلس التنفيذي لإمارة دبي، والمؤشرات الخاصة بشرطة دبي في مؤشر السعادة ورأي المتعاملين ونتائج المتسوق السري، حيث بحث المجتمعون نتائج وسبل تحقيق المزيد من النتائج المتقدمة.



وفي ختام الاجتماع، أثنى معالي الفريق المري على روح العمل الإيجابية والجماعية لموظفي القيادة العامة لشرطة دبي من كافة القطاعات الشرطية في تحقيق أهداف شرطة دبي، لتعزيز الأمن والأمان وإسعاد أفراد المجتمع وتقديم أفضل الخدمات لهم.



حضر الاجتماع اللواء عبدالله حسين خان أهلي مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي بالوكالة، واللواء الدكتور أحمد عيد المنصوري مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، واللواء الدكتور محمد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، ومديرو الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وممثلو مجالس شرطة دبي وعدد من الضباط.

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