تدريب 50 جهة في دبي على الأمن والسلامة المهنية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

دشن اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب في شرطة دبي، أولى فعاليات «مبادرة الخمسين» تحت شعار «الأمن والسلامة مسؤولية الجميع»، لمنتسبي دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، المبادرة الأولى من نوعها على مستوى الدولة لتدريب منتسبي 50 جهة حكومية وشبه حكومية، في مجالات الأمن والسلامة المهنية، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في مؤسسة شيلد للخدمات الأمنية البريطانية، وسيفر لاستشارات السلامة الوقائية من الحريق. وجاء تدشين المبادرة التي أطلقتها أكاديمية شرطة دبي ممثلة في المركز الدولي للأمن والسلامة، بحضور الرائد محمد خميس المري، رئيس قسم التدريب الدولي بالمركز، وعدد من المدربين والإداريين في الجهات المذكورة.



وأكد اللواء الأستاذ الدكتور محمد بن فهد: إن إطلاق المبادرة يأتي تجسيداً لمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: نريد دبي أن تكون الأولى في الأمن والأمان وسرعة النمو والثقة التي نحرص على تعزيزها والحفاظ عليها في الأوساط المالية والتجارية والاستثمارية والصناعية الإقليمية والدولية ولن ترضى دبي عن المركز الأول بديلاً، كما أنها تأتي ترجمة لتوجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، لتحقيق التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي، ضمن دور الأكاديمية المحوري في إعداد وتأهيل الأفراد نحو مجتمع أكثر أمناً وسلامة، من خلال تطبيق أفضل معايير الجودة العالمية والممارسات التدريبية في تلك المجالات، لتكون دبي المدينة الأكثر أمناً في العالم بفضل الجهود الجبارة التي تبذلها الشرطة بالتعاون مع شركائها.



ومن جهته قال الرائد محمد خميس المري: إن المبادرة تهدف إلى رفع كفاءة العاملين في القطاعات المستهدفة على مستوى إمارة دبي، والتعريف بالخدمات التي تقدمها الأكاديمية ممثلة بالمركز الدولي للأمن والسلامة، بالتعاون مع مؤسسات القطاع الحكومي والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز جهود التكامل بين تلك القطاعات، مشيراً إلى أن خطة المبادرة سوف تشمل خمسين جهة حكومية وشبه حكومية، تتضمن الدوائر الحكومية، والهيئات العامة والمؤسسات العسكرية، والمجالس والأندية الرياضية والمؤسسات العامة، والجهات الأكاديمية، والجهات القضائية، والمراكز المختلفة، لتأهيل كوادرها وفق متطلبات الطفرة التي تشهدها الدولة على جميع الصعد، موضحاً أن المبادرة ستقدم دورات في مجالات الأمن والسلامة المهنية، كالإسعافات الأولية في مكان العمل، والاستجابة والمساعدة، وكيفية التعامل الصحيح مع أصحاب الهمم، إلى جانب دورات في مجال السلامة من الحريق، وطرق الإطفاء وأنواع الطفايات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز