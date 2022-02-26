خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد والحكام يهنئون أمير الكويت باليوم الوطني وذكرى التحرير

المصدر: أبوظبي - وام

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بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني وذكرى التحرير لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.



وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة.



أواصر أخوية



وإلى ذلك أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: إنه في اليوم الوطني الكويتي توحد مشاعر الشعبين الإماراتي والكويتي، لتعبر بصدق عما يربط البلدين من أواصر أخوية راسخة. حيث دون سموه: أبارك لأخي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وشعب الكويت الشقيق، بمناسبة اليوم الوطني في هذه المناسبة تتوحد فيها مشاعر الشعبين الإماراتي والكويتي، لتعبر بصدق عما يربط البلدين من أواصر أخوية راسخة.. أدام الله على الكويت العزة والرخاء.



برقيات



وفي إطار آخر بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة كل على حدة، برقية تهنئة إلى أخيهم الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني وذكرى التحرير لبلاده. وأعرب صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي في برقيته عن خالص التهاني والتبريكات لأمير دولة الكويت وشعبها الشقيق، داعياً الله عز وجل أن يحفظ الكويت وأن يديم عليها نعمة الأمن والرخاء والاستقرار.



وبعث صاحب السمو حاكم الشارقة وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي برقية تهنئة مماثلة إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة.



وإلى ذلك قدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، التهنئة لدولة الكويت الشقيقة قيادة وشعباً بمناسبة اليوم الوطني، حيث دوّن سموه في حسابه عبر «تويتر»: نبارك للأشقاء في دولة الكويت أميراً وحكومةً وشعباً يومهم الوطني وتمنياتنا لهم بدوام التقدم والازدهار، دام عزك يا الكويت.



ومن جانبه بعث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة برقيات تهنئة مماثلة إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.



وشاركت دولة الإمارات العربية المتحدة دولة الكويت الشقيقة احتفالاتها بيومها الوطني الـ61، في تجسيد لطبيعة العلاقات الأخوية بين البلدين التي وصلت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الراسخة على مختلف الصعد وفي كل المجالات.



وتعكس مشاركة الإمارات في احتفالات اليوم الوطني للكويت عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين اللذين وحدهما الانتماء والتاريخ المشترك وتعمقت شراكتها بالتنسيق والحوار الصادق.



وتواصل الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والكويت نموها السريع في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ظل دعم ورعاية القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين، ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.



مكانة



وتحظى الكويت بمكانة بارزة لدى القيادة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبما يعكس عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين، كما يحظى دور الكويت المحوري والتاريخي في تعزيز روابط الأخوة الخليجية بتقدير عالٍ من القيادة في دولة الإمارات التي تتطلع دائماً إلى استكمال مسيرة العمل الخليجي المشترك.



ويجسد المستوى العالي للتنسيق المتبادل بين الإمارات والكويت حيال جميع القضايا الثنائية والعربية والدولية، حجم التطور في العلاقات السياسية بين الدولتين بما يخدم مصلحة الجانبين ويعزز وحدة وتماسك البيت الخليجي والعربي عموماً.

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