«نيابة دبي» تحتفي بالمبتكرين

المصدر: دبي - البيان

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كرم المستشار يوسف حسن المطوع، النائب العام المساعد في نيابة دبي، الموظفين والمتعاملين بهدف تشجيعهم على الابتكار والمبادرة بالتطوير والتحسين التي تضمن استمرارية تفوق الدائرة في كافة المجالات. وكان تكريم الفائزين والمشاركين في تعزيز ثقافة الابتكار في فئات عدة وهي: فئة الفائزين في نظام الابتكار من الموظفين والمتعاملين، وفئة الوحدة التنظيمية الأكثر تقديماً للاقتراحات، وفئة الوحدة التنظيمية الأكثر تطبيقاً للاقتراحات المجدية، وفئة الوحدة التنظيمية التي قامت بالرد على الاقتراحات خلال الوقت المحدد، ومنسقي الاقتراحات الذين حققوا المؤشرات المستهدفة في نظام الابتكار، وفئة الموظف المقدم أكبر عدد من الاقتراحات، وأصحاب الاقتراحات والأفكار المجدية فئة الموظفين، والفكرة الفائزة في مبادرة تحدي الابتكار.

ونظمت النيابة العامة خلال أسبوع الابتكار عدة أنشطة لموظفيها والمتعاملين والمجتمع، حيث استعرضت فعاليات ومبادرات مبتكرة على مستوى الدولة في جناح فزعة بمعرض إكسبو 2020 دبي، وورش عمل ومختبرات ابتكار، ومسابقات تثقيفية في سبيل تعزيز مشاركة الدائرة في التأسيس لمشاريع مستقبلية وابتكارية وتهيئة ممارسات حكومية أكثر مرونة وإبداعاً.

وجاء ضمن فعالياتها محاضرة «لقاء مع مبتكر» ألقاها الفائز بوسام دبي للموظف المبتكر الدكتور بسام محبوب استشاري الأمراض الصدرية والحساسية، رئيس قسم الأمراض الرئوية في مستشفى دبي، بهدف استعراض أحد الابتكارات النادرة في مجال الذكاء الاصطناعي واستخدامه في التشخيص وكذلك التطبيب عن بعد. وبالتعاون مع مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، نظمت ورشة عمل ابتكارية تطبيقية للموظفين تحت عنوان «اصنعها بنفسك» والتي استمرت على مدار يومين متتاليين في مختبر الابتكار بالمبنى الرئيسي للنيابة العامة، وركزت على تعريف المشاركين بالعلوم والتطبيقات الحديثة في ممارسة الأعمال وحث الأفراد الموهوبين والمبدعين على اتباع الأساليب والأدوات المبتكرة.

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