محمد بن زايد وعبد الله الثاني يبحثان علاقات البلدين والتطورات الإقليمية والدولية

المصدر: أبوظبي - وام

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بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، أمس، العلاقات الأخوية بين البلدين ومسارات التعاون، والعمل المشترك في مختلف الجوانب، التي تخدم مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى مجمل التطورات والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، أمس، أخاه الملك عبد الله الثاني والوفد المرافق، حيث رحب سموه بالملك بين أهله وفي بلده الثاني دولة الإمارات.

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الملك بحصوله وحرمه الملكة رانيا العبد الله على «جائزة زايد للأخوة الإنسانية 2022» تقديراً لجهودهما ومبادراتهما في دعم السلام، وقيم التسامح والتعايش في المنطقة والعالم.

وجدد سموه التعبير عن شكره وتقديره لموقف الأردن القوي في إدانة الاعتداءات الإرهابية على دولة الإمارات وتضامنه معها، مؤكداً أن هذا الموقف يأتي في إطار دور الأردن المشرّف تجاه الأشقاء والأصدقاء على مدى تاريخه.

ونقل سموه إلى الملك عبد الله الثاني تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنيات سموه له الصحة والسعادة وللأردن الشقيق دوام التقدم والرفعة والازدهار.

ودون سموه عبر «تويتر»: «أرحب بأخي الملك عبد الله الثاني ضيفاً عزيزاً على دولة الإمارات .. بحثنا علاقاتنا الأخوية الراسخة وسبل تعزيزها على جميع المستويات إضافة إلى المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية».

واستعرض سموه والملك عبد الله تنمية آفاق التعاون بين البلدين ودفعها إلى الأمام بما يحقق المصالح المشتركة.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن المستجدات الإقليمية والدولية، مؤكدين مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، لما فيه مصلحة البلدين وشعبيهما الشقيقين.

من جانبه، أعرب الملك عبدالله الثاني خلال اللقاء عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية التاريخية المتينة التي تجمع دولة الإمارات والأردن وشعبيهما الشقيقين.

وأكد الملك تضامن المملكة الأردنية الهاشمية ووقوفها مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في وجه كل ما يهدد أمنها واستقرارها.

وجدد إدانته للاعتداءات الحوثية على دولة الإمارات، مشدداً على أن أمن دولة الإمارات من أمن الأردن.

حضر اللقاء، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، وحميد عبيد خليفة أبوشبص رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة، والدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وأحمد علي البلوشي سفير الدولة لدى الأردن، كما حضره الوفد المرافق لملك الأردن الذي يضم الدكتور أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني، والدكتور جعفر حسان مدير مكتب الملك، ونصار الحباشنة سفير المملكة الأردنية لدى الدولة.

وصول

وكان الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وصل إلى البلاد، أمس، في زيارة رسمية إلى الدولة ترافقه قرينته الملكة رانيا العبدالله.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مقدمة مستقبلي الملك لدى وصوله والوفد المرافق مطار الرئاسة في أبوظبي. وجرت لضيف البلاد مراسم استقبال رسمية، حيث اصطحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الملك عبدالله الثاني إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية، فيما اصطفت ثلة من حرس الشرف تحية للملك وترحيباً بالزيارة.

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