محمد بن زايد وعبد الله الثاني يبحثان علاقات البلدين والتطورات الإقليمية والدولية

المصدر: وام

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بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة اليوم .. العلاقات الأخوية بين البلدين ومسارات التعاون والعمل المشترك في مختلف الجوانب التي تخدم مصالحهما المتبادلة..إضافة إلى مجمل التطورات والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال سموه اليوم أخاه جلالة الملك عبد الله الثاني والوفد المرافق حيث رحب سموه بجلالته بين أهله وفي بلده الثاني دولة الإمارات.

ونقل سموه إلى جلالة الملك عبد الله الثاني تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " وتمنيات سموه له الصحة والسعادة وللأردن الشقيق دوام التقدم والرفعة والازدهار.

واستعرض سموه وجلالة الملك عبد الله تنمية آفاق التعاون بين البلدين ودفعها إلى الأمام بما يحقق المصالح المشتركة.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن المستجدات الإقليمية والدولية مؤكدين مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك لما فيه مصلحة البلدين وشعبيهما الشقيقين.

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان جلالته بحصوله وحرمه الملكة رانيا العبد الله على " جائزة زايد للأخوة الإنسانية 2022" تقديراً لجهودهما ومبادراتهما في دعم السلام وقيم التسامح والتعايش في المنطقة والعالم.

وجدد سموه التعبير عن شكره وتقديره لموقف الأردن القوي في إدانة الاعتداءات الإرهابية على دولة الإمارات وتضامنه معها..مؤكداً أن هذا الموقف يأتي في إطار دور الأردن المشرف تجاه الأشقاء والأصدقاء على مدى تاريخه.

من جانبه أعرب جلالة الملك عبدالله الثاني خلال اللقاء..اعتزازه بالعلاقات الأخوية التاريخية المتينة التي تجمع دولة الإمارات والأردن وشعبيهما الشقيقين.

وأكد جلالته تضامن المملكة الأردنية الهاشمية ووقوفها مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في وجه كل ما يهدد أمنها واستقرارها.

وجدد إدانته للاعتداءات الحوثية على دولة الإمارات .. مشدداً جلالته على أن أمن دولة الإمارات من أمن الأردن.

حضر اللقاء..سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب ومعالي حميد عبيد خليفة أبوشبص رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة ومعالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وسعادة أحمد علي البلوشي سفير الدولة لدى الأردن كما حضره الوفد المرافق لجلالة ملك الأردن الذي يضم .. معالي الدكتور أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني ومعالي الدكتور جعفر حسان مدير مكتب الملك وسعادة نصار الحباشنة سفير المملكة الأردنية لدى الدولة.

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