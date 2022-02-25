ملك الأردن يصل إلى الإمارات ومحمد بن زايد في مقدمة مستقبليه

المصدر: البيان

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وصل الملك عبدالله الثاني ابن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة إلى البلاد اليوم في زيارة رسمية إلى الدولة ترافقه قرينته الملكة رانيا العبدالله.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في مقدمة مستقبلي جلالته لدى وصوله والوفد المرافق مطار الرئاسة في أبوظبي.

و جرت لضيف البلاد مراسم استقبال رسمية حيث اصطحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان جلالة الملك عبدالله الثاني إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية فيما اصطفت ثلة من حرس الشرف تحية لجلالته وترحيباً بالزيارة.

كما كان في استقبال الملك عبدالله الثاني .. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي و معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب و معالي حميد عبيد خليفة أبوشبص رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة و سعادة أحمد على محمد البلوشي سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية ومعالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

فيما يرافق العاهل الأردني وفد يضم.. معالي الدكتور أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية و معالي الدكتور جعفر حسان مدير مكتب الملك وسعادة نصار الحباشنة سفير المملكة الأردنية لدى الدولة.

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