محمد بن زايد يستقبل رئيسة تنزانيا

المصدر: وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم فخامة سامية صولوهو حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة الصديقة التي تقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات تحضر خلالها الاحتفال باليوم الوطني لبلادها في معرض " إكسبو 2020 دبي".

وبحث سموه و رئيسة تنزانيا ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ ــ علاقات الصداقة وفرص تنمية التعاون وبناء شراكات بين البلدين في مختلف الجوانب التي تخدم مصالحهما المتبادلة خاصة الاستثمارية والاقتصادية والتنموية و تعزز جهود التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها في البلدين.

وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من التطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وتطرق اللقاء إلى النجاح الذي حققته دولة الإمارات من خلال استضافتها معرض " إكسبو 2020 دبي " وأهمية الحلول والابتكارات والأفكار التي طرحتها الدول في مجالات الاستدامة والتي تسهم في خدمة البشرية وصناعة مستقبل أفضل للجميع إلى جانب كون المعرض منصة عالمية للخبراء والمعنيين وأصحاب القرار لبحث التحديات المشتركة التي تواجه العالم.

وأعرب سموه عن شكره وتقديره لموقف تنزانيا المتضامن مع دولة الإمارات وإدانتها الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي على أراضي الدولة.

من جانبها أبدت فخامة رئيسة تنزانيا شكرها وتقديرها لحسن الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظيت بهما والوفد المرافق خلال زيارتها دولة الإمارات.

و أكدت حرص بلادها على تعزيز علاقاتها مع دولة الإمارات في مختلف المجالات الحيوية خاصة الاستثمارات المشتركة والاقتصاد والتجارة والتنمية المستدامة.. مثمنة الدعم التنموي والمبادرات الإنسانية التي تقدمهما دولة الإمارات للشعب التنزاني.

حضر اللقاء .. معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة وعدد من المسؤولين.

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