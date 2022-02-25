مطار الشارقة يشارك الكويتيين احتفالاتهم باليوم الوطني

المصدر: الشارقة - البيان

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شارك مطار الشارقة المسافرين القادمين من دولة الكويت احتفالاتهم بالعيد الوطني للكويت، والذي يصادف الـ25 من فبراير من كل عام، وذلك في خطوةٍ تعكس عمق العلاقات الأخوية مع الشعب الكويتي. وقام موظفو المطار بحمل العلمين الإماراتي والكويتي، وتوزيع الحلويات والقهوة على المسافرين القادمين من الكويت احتفاءً بهم.

وعبّر القادمون من دولة الكويت عن سعادتهم بهذه المبادرة، مؤكدين أنها أدخلت البهجة إلى قلوبهم، وجسدت مشاعر المودَّة والتآخي، ومتانة العلاقات التي تربط بين دولة الإمارات ودولة الكويت. وأشاد المسافرون بجودة الخدمات المقدمة في مطار الشارقة، ومستوى ترحيب الموظفين وطواقم العمل، والتي منحتهم شعوراً بأنهم في وطنهم وبين أهلهم.

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