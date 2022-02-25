مناقشة محاور تعزيز جودة الحياة الأمنية والمجتمعية في الشارقة

المصدر: الشارقة - وام

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ترأس اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة الاجتماع الثاني للجنة القيادة العليا الدائمة لعام 2022 بشرطة الشارقة الذي عقد بمقر القيادة بحضور العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب القائد العام والمديرين العامين وأعضاء اللجنة العليا الدائمة. وناقش الاجتماع عدداً من المحاور الرامية إلى تعزيز جودة الحياة الأمنية والمجتمعية.

وثمّن اللواء الشامسي خلال الاجتماع الدعم الكبير الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة للقيادة العامة لشرطة الشارقة، والذي يتجلى في مبنى المختبر الجنائي الجديد الذي تم افتتاحه أخيراً، الأمر الذي يؤكد اهتمام سموه بتلبية احتياجات العاملين بالقيادة وتوفير بيئة العمل المناسبة لهم للارتقاء بمستوى العمل الأمني والشرطي.

واستعرض الاجتماع نتائج وإنجازات اللجنة خلال العام الماضي والدراسة المقدمة بتحديث عدد من إجراءات العمل في المؤسسة العقابية والإصلاحية.

وفي ختام الاجتماع وجه قائد عام شرطة الشارقة بضرورة العمل على تحقيق أعلى المعدلات في مختلف المجالات المنوطة بعمل الشرطة وفق أفضل الممارسات المعمول بها عالمياً.

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