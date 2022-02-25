الإمارات.. إنقاذ حياة مريض بعملية جراحية نادرة وخطيرة

المصدر: الشارقة - البيان

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نجح الفريق الطبي بمستشفى الكويت بالشارقة التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، بتحقيق إنجاز طبي متميز، وريادة في الاستجابة مع الحالات الطارئة بعد إجراء جراحة معقدة لاستئصال طحال متضخم لمريض في العقد الثالث من العمر، في حالة نادرة الحدوث وصعبة التشخيص مما أسهم في إنقاذ حياته.

وأكدت آمنة كرم مديرة مستشفى الكويت: إن المستشفى يستقبل العديد من الحالات المعقدة والنادرة، وإن حرص مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية على تزويد المستشفى بأحدث الأجهزة التشخيصية والمعدات ذات التقنيات العالية بأعلى مقاييس الجودة العالمية، إلى جانب الكفاءات الطبية العاملة في المستشفى، ساهم بشكل كبير في نجاح تلك العمليات وإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة.

ومن جانبه أفاد الدكتور إبراهيم النجومي استشاري ورئيس قسم الجراحة بمستشفى الكويت بالشارقة: إن الحالة التي وردت المستشفى تعتبر من أصعب العمليات الجراحية وأندرها، إذ تحدث في واحد من الألف من البشر وما يتم تشخيصه ومعرفته جزء قليل جداً من هذه النسبة، فيما تبلغ نسبة حدوث تمزق ونزيف لمثل هذه الحالة 3 من كل 100 ألف نسمة.

وفي التفاصيل وصل المريض بنفسه، حيث كان يعاني من الدوار وآلام في الجزء العلوي من البطن، وبعد عمل التحاليل وإجراء الفحوصات اللازمة لتشخيص الحالة التي كانت تتمدد في جزء من الشريان المغذي للطحال، لوحظ انخفاض ضغط دم المريض ونسبة الهيموجلوبين في الدم مع زيادة الدوار وآلام البطن.

وفي ضوء التشخيصات ارتفعت نسبة الشكوك لدى الأطباء بوجود نزيف داخلي، وبناءً عليه تم إجراء أشعة مقطعية وأخرى بالكمبيوتر، حيث أثبتت الأشعة والسونار وجود نزيف بالبطن وبداية تمزق في الجزء المتمدد من شريان الطحال الرئيسي.

وبادر الأطباء على الفور إلى اتخاذ قرار استئصال الطحال المتضخم، مستبقين العملية بجراحة للكشف عن مكان النزيف والسيطرة عليه استغرقت أقل من 3 دقائق.

واستغرقت العملية الجراحية ساعة و15 دقيقة نظراً لمهارة الأطباء وسرعة اتخاذ القرار بجراحة كشفية أولية لمعرفة مكان النزيف، حيث تم تزويد المريض بعدها بالمحاليل ومشتقات الدم والأدوية الضرورية، مما ساعد في استرداد المريض لحالته الطبيعية بعد 3 أيام من إجراء الجراحة النادرة.

ومن جانبه أشار الدكتور عيسى المعلمي استشاري جراحة ومساعد المدير للشؤون الطبية، إلى إن تحديث مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية المستمر للأجهزة التشخيصية والمعدات وفق أحدث المعايير العالمية، ساعد في الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة، ومكّن الفريق الطبي من إجراء تلك العمليات.

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