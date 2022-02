الصحة تسحب تشغيلات من حليب الأطفال

المصدر: دبي -عماد عبد الحميد

ت + ت - الحجم الطبيعي

قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع سحب تشغيلات من حليب الأطفال "Similac Human Milk Fortifer Alimentum and EleCare"، وذلك لاحتمالية تلوثها ببكتيريا ضارة، وطالبت الشركة المصنعة بسحبها من الأسواق والصيدليات بالتوقف عن صرفها.

وأوضحت الوزارة في تعميم وجهته إلى جميع المنشآت الصحية، وممارسي الرعاية الصحية الأولية، أن شركة " أبوت" المصنعة للحليب، أصدرت سحباً طوعياً استباقياً لعدد من تشغيلات حليب الأطفال المذكور، وذلك بعد ورود أربع شكاوى من المستهلكين تفيد باحتمـالية تلوث المنتجات ببكتريا السالمونيلا وبكتريا الكرونوباكتر.

وحسب الوزارة فإن التشغيلات الواردة بالشكاوى مصنعة بمصنع Abbott Sturgis Nutritionالمنشأة الواقعة بـ Michigan التي تم تفتيشها، أشارت النتائج والتقارير عن وجود تلوث بيئي بالبكتريا Cronobacter Sakazakii بالمنشأة وعليه تم اتلاف المنتجات المتأثرة وإصدار سحب احترازي للتشغيلات المعنية، فيما أكدت شركة أبوت خلو باقي منتجـاتها من أي تلوث بكتيري، ولم تتأثر باقي منتجات الشركة الأخرى، أو منتجات سميلاك الموزعة في الدولة بهذا السحب.

وتشمل قائمة التشغيلات المسحوبة " the first two digits of the code are 22 through 37 and، the code on the container contains K8, SH, or Z2, and، the expiration date is 4-1-2022 (APR 2022) or later".

وأوصت الوزارة الشركة المصنعة بسحب التشغيلات المذكورة من القطاعين الصحي العام والخاص، وطالبت جميع ممارسي الرعاية الصحية بعدم استخدام هذه التشغيلات إن وجدت لديهم، كما طالبت جميع الصيدليات بالتوقف عن صرف التشغيلات المذكورة وإعادتها للمورد.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز