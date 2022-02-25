محمد بن زايد يهنئ الكويت باليوم الوطني

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وشعب الكويت الشقيق، بمناسبة اليوم الوطني الكويتي.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في تويتر: "أبارك لأخي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وشعب الكويت الشقيق، بمناسبة اليوم الوطني".

وأضاف سموه: "في هذه المناسبة تتوحد فيها مشاعر الشعبين الإماراتي والكويتي، لتعبر بصدق عما يربط البلدين من أواصر أخوية راسخة.. أدام الله على الكويت العزة والرخاء".

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز