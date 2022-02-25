خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون رئيس إستونيا بالاستقلال

المصدر: (أبوظبي ـ وام)

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بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى ألار كاريس رئيس جمهورية إستونيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

‎كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس ألار كاريس.

‎وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى كايا كالاس رئيسة وزراء جمهورية إستونيا.

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