«بيكن رد» تعزز التدريب المتعلق بالأمن الوطني في الدولة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت «بيكن رد»، الشركة المزودة للحلول الدفاعية المتقدمة، والتي تتصدى لتهديدات الأمن الوطني المعقدة، عن مشاركتها في مؤتمر ISS World Middle East، والذي ستعلن خلاله عن شراكاتها الحديثة في ما يتعلق بالتطورات المقبلة، بشأن التدريب على الأمن الوطني والدفاع في أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وخلال الحدث، الذي يقام من 28 فبراير إلى 2 مارس في فندق جي دبليو ماريوت ماركيز في دبي، تستعرض «بيكن رد» دوراتها التدريبية وحلولها الفريدة لإدارة المعرفة، بالإضافة إلى منتجاتها الدفاعية السيبرانية.

وفي حديثه عن المشاركة، قال موريسيو دي ألميدا، الرئيس التنفيذي لشركة بيكن رد: بوصفه مزوداً رائداً لحلول الدفاع والأمن الوطني، يتيح لنا ISS World Middle East فرصة استعراض قدراتنا للجهات المعنية والمتخصصة في هذا القطاع، إلى جانب فرصة الترويج لشركتنا. ومن دواعي سرور «بيكن رد» أن تشارك في ISS، ما يمكننا من مواصلة العمل على تحقيق هدفنا الجماعي المتمثل في ضمان مستقبل آمن، من خلال عقد الشراكات مع رواد هذا القطاع وتوفير عمليات تدريب عالمية المستوى لإنفاذ القانون والأمن الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعد هذا المؤتمر السنوي أكبر تجمع في العالم للخبراء المختصين في إنفاذ القانون، والأجهزة الاستخبارية، ومحللي الأمن الوطني، والاتصالات، إلى جانب المحققين في الجرائم المالية المسؤولين عن الأمن السيبراني وجمع المعلومات والمراقبة الإلكترونية.

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