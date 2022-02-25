زكي نسيبة: بيئة مثالية تُحفز على الابتكار والإبداع

المصدر: (أبوظبي- البيان)

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أشاد معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، بافتتاح «متحف المستقبل» أجمل مبنى على وجه الأرض، في دبي.

وقال معاليه: «إنها أحلام أدهشت العالم، وتحقيق مُعجزات الواحدة تلو الأخرى تلك فلسفة واستراتيجية ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي جعل إمارة دبي المكان الحلم والوجهة المثالية، التي تتطلّع إليها أنظار البشر في كافة أرجاء العالم».

ووصف الصرح الحضاري والثقافي بأنه «حلم آخر» تحقّق بافتتاح «متحف المُستقبل» في دانة الدنيا، لاستشراف ملامح المُستقبل، من خلال تطوير البيئة المثالية التي تُحفّز على الابتكار والإبداع، وتجذب المُبدعين والعلماء وأصحاب العقول الخارقة من شباب وشابّات الجيل الجديد، للمُساهمة في رسم ملامح غد مُشرق يحمل بين طيّاته مستقبل الوطن وأبنائه من الأجيال.

وأضاف: لقد أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم دوماً أن الأحلام دون عمل تبقى أحلاماً طيّ الكتمان، ويقول: «دعونا نحلم ونجسّد بالعمل أحلامنا إلى واقع ملموس، كما عملنا وأثبتنا في الماضي»، واليوم أبرزت هذه التحفة المعمارية الإبداعية أن سموه كان حالماً استطاع تحقيق المُعجزات.

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