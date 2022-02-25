سارة الأميري: الإمارات تطور استراتيجيات مبتكرة وبيئة تكنولوجية متكاملة

المصدر: أبوظبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

زارت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، المعني بتأسيس منظومة بحث وتطوير متطورة في مجال التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التحوّل إلى الاقتصاد المعرفي في الإمارة، والمساهمة في قيادة أولويات البحث الاستراتيجي لدولة الإمارات، حيث رافق معاليها في الزيارة، سالم بطي سالم القبيسي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء.

ورحب فيصل البناي، أمين عام مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، بالزوار رفيعي المستوى، وأطلعهم على المشاريع الرئيسة للمجلس، بالإضافة إلى مشاريع أسباير، ذراع إدارة برامج التكنولوجيا في المجلس. وتجول الزائرون في مراكز البحوث الحديثة في معهد الابتكار التكنولوجي، ذراع الأبحاث التطبيقية في المجلس، وشهدوا بأنفسهم العديد من المشاريع الرائدة الجارية حالياً.

وأكدت معالي سارة الأميري، أن مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في العاصمة أبوظبي، يعكس التزام الإمارات بتطوير استراتيجيات مبتكرة، وبيئة تكنولوجية متكاملة، ضمن توجه استراتيجي تدعمه القيادة الرشيدة.

وأجرت معالي سارة الأميري وسالم القبيسي، جولة في منشآت مركز بحوث الروبوتات المستقلة، حيث تعرفا إلى رحلات الطائرات المسيرة طويلة المدى، وقدرات المسح الداخلي لدى الروبوتات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز