اتفاقية تعاون قضائي في المسائل الجنائية بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية

المصدر: أبوظبي-وام

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وقّعت دولة الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، اتفاقية تعاون قضائي تتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، تعتبر الأولى من نوعها على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقّع الاتفاقية من جانب الدولة معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، ومن جانب الولايات المتحدة شون مارفي ملحق الشؤون الخارجية في السفارة الأمريكية بالإمارات.

ولفت إلى أن وزارة العدل في الدولة تحرص على تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية مع الولايات المتحدة الأمريكية من خلال اتباع أفضل الممارسات المطبقة، ومد جسور التعاون لتنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين في كل ما من شأنه تطوير المنظومة القضائية.

وأكد حرص الوزارة على تنفيذ ما تضمنته الاتفاقية، ومواصلة العمل المشترك بما يكفل تحقيق الاستفادة بين البلدين، وقال إن توقيع الاتفاقية يعزز وبشكل كبير تحقيق العدالة في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتجار بالبشر وتهريب المخدرات والجريمة المنظمة، مشيراً إلى أهمية تبادل الخبرات ومتابعة عمليات تنفيذ الاتفاقية المشتركة بما يخدم رسالة العدالة ومفهومها.

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