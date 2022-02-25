الإعلام العالمي: متحف المستقبل تحفة هندسية ابتكارية في دبي

المصدر: دبي- فاتن صبح

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«المستقبل ملك من يملك التخيل والتصميم والتنفيذ»، لعل تلك الجملة، تختصر رؤية كاملة تجسدت في 22 - 02 - 2022، أجمل مبنى على وجه الأرض...

متحف المستقبل. حاملاً بنمطه المعماري الساحر، العالم بأسره، للحديث عنه، والتغني بجمال الصرح والمعاني. أطل متحف المستقبل من شاشات المواقع العالمية قاطبة تقريباً، ومن على صفحات الصحف العالمية. «لو فيغارو» أعرق الصحف الفرنسية، عنونت تقول: تحفة الهندسة والابتكار التكنولوجي، المصنفة أجمل بناء في العالم، متحف المستقبل يفتتح أبوابه أخيراً في دبي.

ولفتت إلى إشارة معالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس متحف المستقبل، أن رمزية الحدث الحقيقية، تمثلت في افتتاح المبنى الأجمل على الكوكب، حيث الأناقة، العنوان الطاغي.

وبعد سنوات من التخطيط والتأمل في مقاييس معمارية خارجة عن النمط المألوف، ارتفع متحف المستقبل، محاذياً أبراج الإمارات على شارع الشيخ زايد في دبي، ليحدث ضجة أعادت للأذهان احتفالية العالم بافتتاح «إكسبو 2020 دبي»، قبل بضعة أشهر. وأفرد موقع «نيويورك بوست» الأمريكي، مساحة استفاضت في التفاصيل، واستهلت الخبر بالإشارة إلى متحف يطل على المستقبل بعد 50 عاماً من اليوم، مستعرضاً ومنبئاً بحلول الجيل القادم من الذكاء الاصطناعي، متحف يعمل على إحداث ثورة إنسانية نحو الأفضل.

وأما موقع «ديلي ميل» البريطاني، فعزز بالصور المبهرة، تقريراً له، أضاء على ما وصفه بـ «متحف مستقبل»، على شكل بيضة عملاقة، ومعارض تحملك إلى محطة فضاء في 2071. وكتب إلبي ماك ماهون، غزلاً في متحف يتعهد بضم المفكرين والجمهور، ومطلعي المستقبل، ومبدعي الابتكار، تحت سقف مبنى واحد من 7 طبقات، في حي دبي المالي، حاملاً توقيع المعماري شون كيلا.

ولفت الموقع إلى أنه في زحمة العجائب المعمارية التي تحفل بها دبي، من المؤكد أن متحف المستقبل، سيكون النجم الأكثر سطوعاً واستقطاباً. وفي السياق ذاته، برزت عبارة «أيقونة ثقافية ومعمارية»، كتوصيف اعتمده موقع «ديزين» المتخصص لمتحف المستقبل، متطرقاً لزوايا هندسية، تكشف عمق الإبداع والرؤيا. ويتخذ المتحف شكل الحلقة المتطاولة، بمركز فارغ، ويقبع على مساحة خضراء مغطاة بالعشب. وسلط موقع «إن دي تي في» الهندي، الضوء على واجهة المتحف، التي أنارتها شعاعات عرض ليزر ضوئي ملون، وسط حشود تجمهرت لتكون في قلب الحدث.

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