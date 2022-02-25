سيف بن زايد: الإمارات تتمتع بقدرات نوعية بفضل دعم القيادة الرشيدة

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتمتع بقدرات نوعية، بفضل دعم القيادة الرشيدة، ورؤيتها المستقبلية لأهمية تعزيز وتمكين الكوادر والمؤسسات الوطنية للمستقبل.

جاء ذلك في «تغريدة» نشرها سموه في حسابه عبر «تويتر» تعقيباً على زيارة سموه لمعرضي الأنظمة غير المأهولة «يومكس»، والمحاكاة والتدريب «سيمتكس 2022»، اللذين يستضيفهما مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وتنظمهما شركة أبوظبي الوطنية للمعارض بالتعاون مع وزارة الدفاع، حيث دوّن سموه:

زرت معرضي يومكس وسيمتكس 2022 ولمست حضور الابتكارات الإماراتية في التقنيات والقدرات البشرية الوطنية والمستويات الابتكارية التنافسية، ليؤكد ما تتمتع به الإمارات من قدرات نوعية بفضل دعم القيادة الرشيدة ورؤيتها المستقبلية لأهمية تعزيز وتمكين الكوادر والمؤسسات الوطنية للمستقبل.

تقنيات

واطلع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان خلال جولته في عدد من الأجنحة الوطنية والإقليمية والدولية المشاركة في المعرضين على أحدث الابتكارات والتقنيات الحالية والمستقبلية، والحلول المتطورة في مجال صناعات الأنظمة غير المأهولة، والمحاكاة والتدريب والذكاء الاصطناعي والتقنيات العالمية، والحلول المتطورة لمجابهة التحديات الأمنية، كما شاهد سموه نماذج من الروبوتات والأنظمة، التي يتم استخدامها في مجالات الدفاع وتعزيز الأمن.

وشملت زيارة سموه أجنحة شركة «إيدج» وشركة «أحمد المزروعي للصناعات» وشركة «LIG» وشركة «جنرال أوتومكس» وشركة «ساب» وشركة CYNEX وشركة IGG، حيث استمع سموه من مسئولي الأجنحة على ما يقدمونه من صناعات في مجالات الطائرات بدون طيار «الدرونز» والمركبات، التي تدعم عملياتها الميدانية، ومنظومات التدريب الافتراضية والرماية الحية، وطائرات المراقبة الأمنية المتواصلة، وغيرها من التقنيات في مجالات الأنظمة غير المأهولة.

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