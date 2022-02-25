دبي تستضيف مؤتمراً دولياً لجراحة المفاصل 4 مارس

المصدر: دبي - البيان

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تستضيف دبي خلال الفترة من 4 ولغاية 6 مارس المقبل فعاليات الدورة الـ9 من المؤتمر الدولي لجراحة المفاصل في الشرق الأوسط 2022، في فندق أبراج الإمارات جميرا، بحضور 1200 من أطباء جراحة العظام وتبديل المفاصل من جميع أنحاء العالم.

جلساتوأكد الدكتور سميح الطرابيشي، رئيس المؤتمر الدولي لجراحة المفاصل في الشرق الأوسط، أهمية الحدث العالمي الذي سيجمع أشهر الأطباء وجراحي العظام وطلبة الطب من مختلف دول العالم، وسيتم من خلاله تقديم حلقات نقاشية وأوراق بحثية وتقارير تتناول التقنيات الجراحية الحديثة والمستجدات المتعلقة بجراحات مفاصل الكتف والورك والركبة والكاحل والجراحات الرياضية، بالإضافة إلى توفير جلسات تفاعلية مع الخبراء والمختصين ومختبر تشريح وبرنامج تمريضي مصاحب للمؤتمر.

وأشار إلى أن الدورة الحالية من المؤتمر ستركز على التطورات التكنولوجية والتعريف بالتقنيات الحديثة في مجال جراحة المفاصل مثل تصميم المفاصل واستخدام الطابعة ثلاثية الأبعاد والابتكار في جراحات الروبوت الآلي وسيتم عرض حالات صعبة لمناقشتها إضافة إلى ندوات وورش عمل لتدريب الأطباء على أفضل الطرق لتبديل المفاصل، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات العالمية في الطب الرياضي والكاحل وإعادة زرع المفاصل طبقاً للمواصفات المطلوبة لكل منطقة.

ولفت رئيس المؤتمر إلى أن تشريح المريض الآسيوي يختلف عن المريض الغربي أو الأوروبي وبالتالي لابد من تصميم حلول تناسب المريض الشرق أوسطي وتتلاءم مع بيئة خاصة من ناحية تصميم ومقاييس وزوايا الركبة لتتماشى مع ما يخدم المريض العربي مثل الجلوس على الأرض والصلاة.

ويهدف المؤتمر إلى إيجاد منصة تجمع نخبة من الأطباء والمختصين في جراحة المفاصل من مختلف أنحاء العالم تحت سقف واحد لمناقشة التطورات والتقنيات العصرية في علاج أمراض العظام. ويستمر المؤتمر في الاحتفاظ بتميزه كمنصة مثالية على مستوى المنطقة تتيح التواصل والتفاعل بين الشركات المورّدة للأطراف الصناعية والأطباء من المنطقة والعالم.

تطور لافت

وجدير بالذكر أن عمليات تبديل للمفاصل شهدت تطوراً لافتاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، وباتت من بين أهم مصادر الجذب للسياحة العلاجية الطبية في الدولة، وسيوفر المؤتمر فرصة نموذجية لشركات التوريد والتوزيع والتصنيع العالمية والإقليمية للتواصل وتأسيس شراكات عمل جديدة مع الخبراء الرواد في جراحة العظام والرعاية التمريضية.

ويشار إلى أن المؤتمر الدولي لجراحة المفاصل ICJR هو منظمة مستقلة غير ربحية تأسست بهدف تطوير التعليم في مجال جراحة العظام، ويكرّس المؤتمر جهوده لإعادة ابتكار طرق جديدة لاكتساب المعرفة بما يسهم في تحسين النتائج الصحية للمرضى.

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