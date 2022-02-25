معالم دبي تتزيّن بألوان العلم الكويتي

المصدر: دبي - البيان

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تستضيف دبي احتفاليات وفعاليات ترفيهية متنوعة احتفاءً باليوم الوطني الكويتي الحادي والستين الذي يوافق اليوم 25 فبراير، بما يعكس العلاقات والروابط الأخوية القوية بين الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة.

وتبدأ الاحتفالات من مطار دبي الدولي، حيث يتم استقبال الزوار القادمين من الكويت بحفاوة بالغة والترحيب بهم مع تقديم الحلوى التقليدية والقهوة العربية، فيما يعتزم إكسبو 2020 دبي، الأول من نوعه في المنطقة، استضافة فعاليات احتفالية بهذه المناسبة أيضاً.

وسيتزيّن برج خليفة يوم الجمعة 25 فبراير بإضاءة مميزة بالعلم الكويتي، إلى جانب كل من برج العرب وبرواز دبي، والتي تجسد الأحمر والأبيض والأسود والأخضر، فيما ستتراقص نافورة النخلة في ذي بوينت على نخلة جميرا على أنغام النشيد الوطني الكويتي.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «تشهد العلاقات الأخوية بين الإمارات والكويت مزيداً من التقدم، وينعكس ذلك في المظاهر الاحتفالية والأنشطة الترفيهية التي تشهدها دبي احتفاءً باليوم الوطني الكويتي بمشاركة المقيمين وكذلك الزوار من الكويت. كما يقدم موقع إكسبو 2020 دبي احتفالات مميزة بهذه المناسبة، ما يجسّد القيم والإرث الثقافي الذي يجمعنا مع الأشقاء في دولة الكويت».

وأضاف الخاجة قائلاً: «تقام هذه الفعاليات في سياق جهودنا الدؤوبة وبدعم شركائنا لتعزيز مكانة دبي باعتبارها وجهة عالمية ترحب بالجميع. وتدعو دبي السكان والضيوف للاستمتاع بالتجارب المميزة التي تقام بهذه المناسبة في مختلف أنحاء الإمارة، مع الحرص على الالتزام بجميع التدابير الاحترازية لترسيخ سمعة دبي باعتبارها إحدى أكثر وجهات العالم أماناً».

تشارك المعالم السياحية في دبي بإضفاء مزيد من البهجة إلى احتفاليات اليوم الوطني الكويتي، من خلال العروض الضوئية بألوان العلم الكويتي على برج خليفة، وبرج العرب، وبرواز دبي و«عين دبي».

إكسبو 2020 دبي

يحتفي «إكسبو 2020 دبي» باليوم الوطني الكويتي مع مجموعة من العروض التي تسلط الضوء على الثقافة الكويتية، بمشاركة ثلاث فرق للفنون الشعبية.

يقدم دبي فستيفال سيتي مول عروضاً متنوعة أبرزها عرض الألعاب النارية المذهل عند الساعة 8:30 مساء يوم 25 فبراير احتفالاً باليوم الوطني الكويتي، كما يمكن لزوار «فستيفال باي» الاستمتاع بعرض «تخيّل» الحائز على جوائز والذي حقق أرقاماً قياسية ويجمع بين عروض الليزر وتأثيرات الإضاءة في نسخة خاصة بهذه المناسبة تنتهي بعرض العلم الكويتي.

وتحتفي منطقة ذي بوينت في نخلة جميرا مع إطلالتها الساحرة على الواجهة البحرية باليوم الوطني الكويتي .

وجهات دبي السياحية

تمنح بلدية دبي الأشقاء الكويتيين تخفيضات بنسبة 50 %على رسم الدخول إلى حديقة دبي سفاري في يوم 25 فبراير.

تشارك القرية العالمية، أحد أهم المنتزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، باليوم الوطني الكويتي من خلال فعاليات واحتفاليات مميزة، حيث يزين العلم الكويتي عجلة الفيستيفال في منطقة كرنفال التي تحتضن مجموعة متنوعة من الألعاب والجولات الترفيهية التي تتألق بدورها بألوان العلم الكويتي إلى جانب بوابة العالم والبوابة الثقافية. وتؤدي فرقة من شرطة دبي عرضاً حول القرية العالمية عند الساعة 5:00 عصراً من يوم 25 فبراير.

عروض الفنادق

يمنح فندق موڤنبيك جراند البستان دبي زواره تخفيضات بنسبة 20 % على أفضل الأسعار المتاحة لغرف الضيوف، و25 % على إجمالي الفاتورة في جميع مرافقه. ويشتهر هذا الفندق بمطاعمه عالمية المستوى، بما فيها جازيبو وهيباتشي وروضة جريل وخدماته المتميزة وأجوائه العربية الأصيلة، فضلاً عن موقعه القريب من مطار دبي الدولي والعديد من معالم الجذب المعروفة. تسري العروض من 25 - 27 فبراير 2022.

ويحتفي فندق سويس أوتيل المروج باليوم الوطني الكويتي من خلال عرضين مميزين، حيث يقدم تخفيضات بنسبة 20 % على أفضل الغرف المتاحة و25 % على الفاتورة الإجمالية في جميع مرافق بالفندق، كما يمتاز الفندق بمجموعة واسعة من المرافق مثل ملاعب التنس والاسكواش وغرف الساونا والنادي الرياضي وغيرها الكثير. ويقدم الفندق باقة متنوعة من الأطباق الشهية في مطاعمه مثل تبولة وبرجولاس. تسري العروض من 25 - 27 فبراير 2022.

عروض التجميل

تحتفي علامة التجميل الشهيرة «مكياجي» باليوم الوطني الكويتي من خلال عروض مذهلة على مجموعة واسعة من مستحضرات التجميل والعطور في الفترة من 25 حتى 27 فبراير في متاجرها المنتشرة في ثلاث وجهات تسوق رئيسية وهي: مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وبن سوقات سنتر. يمكن للمتسوقين الاستفادة من تخفيضات تصل إلى 75 بالمئة في 27 فبراير. تشهد احتفالات اليوم الوطني الكويتي إطلاق باقة من الفعاليات في جميع أنحاء دبي مع تسليط الضوء عليها في جدول فعاليات دبي، المنصة الرسمية للفعاليات في الإمارة.

حفلة الفنانة أصالة نصري

تستضيف القرية العالمية الفنانة أصالة نصري لإحياء حفل على المسرح الرئيس الجمعة المقبل (25 فبراير) ابتداءً من الساعة 9 مساءً.

سيستمتع عشاق الرياضة حتى 26 فبراير بمشاهدة المنافسات الحماسية بين أبرز لاعبي التنس في العالم على أرض استاد سوق دبي الحرةللتنس، للفوز بكأس بطولة سوق دبي الحرة للتنس.

يتيح سباق دبي كانال ران لعشاق رياضة الجري استكشاف أحد أجمل أحياء دبي بالإضافة إلى فرصة لخوض التحدي أو صقل المهارات، من خلال مسارين بطول 5 كم أو 10 كم، فضلاً عن مسار بطول 3 كم للعدائين المبتدئين. كما يمكن للأهالي ممارسة الجري مجاناً إلى جانب أطفالهم على مسار بطول 1 كم، وذلك يوم 26 فبراير على قناة دبي المائية.

وينطلق كرنفال كأس دبي العالمي في 25 فبراير في ميدان جراند ستاد ليمنح الحضور فرصة الاستمتاع بمشاهدة المنافسات الحماسية بين أبرز الفرسان الموهوبين مع خيولهم الرائعة، إلى جانب اختبار تجربة حافلة بالمرح مع المرافق عالمية المستوى ومنافذ الطعام في ميدان جراند ستاند.

يستضيف ذا سكوير في مدينة دبي الرياضية نخبة من الفنانين المتألقين بمن فيهم ستة فنانين عالميين لإحياء فعالية حديقة الجاز يومي 25 و26 فبراير أمسيتين حافلتين بالتشويق، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بالعديد من خيارات المأكولات الشهية على الأنغام الجميلة.

يحظى عشاق موسيقى بوليوود بفرصة حضور حفل أساطير بوليوود المتميز والذي يحييه النجمان المتألقان ألكا ياغنيك وكومار سانو وسط أجواءٍ حيوية على مسرح كوكا كولا أرينا بجميرا في 26 فبراير.

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