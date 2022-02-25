47.2 ألف مستثمر كويتي في الشركات المساهمة العامة بالإمارات

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أكدت وزارة المالية قوة الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات ودولة الكويت الشقيقة في مختلف المجالات لا سيما المالية والاقتصادية والاستثمارية، والذي يظهر من خلال الأرقام والبيانات الإحصائية لعام 2020، إذ تؤكد الإمارات حرصها على تعزيز آفاق التعاون المشترك في ظل العلاقة الأخوية الراسخة التي تحظى بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الشقيقين بما يحقق مزيداً من الازدهار والتقدم.

وأوضحت وزارة المالية بمناسبة اليوم الوطني الكويتي الـ 61 بأن حجم التبادل التجاري بين الإمارات ودولة الكويت في عام 2020 بلغ 30 مليار درهم ما يجسد قوة الشراكة الاستراتيجية ويعزز مسيرة التنمية المستدامة في البلدين الشقيقين.

وأضافت الوزارة أن عدد المستثمرين الكويتيين في الشركات المساهمة العامة المسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع بلغ 47.200 مستثمر كويتي، في حين بلغ عدد الرخص للأنشطة الاقتصادية الممنوحة للمواطنين الكويتيين في الإمارات 465 رخصة خلال العام 2020.

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