مكتوم بن محمد: الكويت تسكن قلوبنا

المصدر: (دبي- البيان)

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أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية أن الكويت منا، ونحن منها، وفي قلبنا تسكن، وبارك سموه للكويت قيادة وشعباً، بمناسبة اليوم الوطني الـ61، وأضاف سموه: نعيش ودولة الكويت معاً، في ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا.

جاء ذلك في «تدوينة» لسموه على حسابه الرسمي في «تويتر»: «نعيش ودولة الكويت معاً، في ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا. ونشاركها الإنجاز والنجاح والفخر، فنحن منها وهي منّا، وفي قلوبنا تسكن. حفظ الله كويت المجد، وحفظ الله أميرها الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وحفظ شعبها، وزادها أمناً ورفعةً وازدهاراً. وكل عام وكويتنا الحبيبة بألف خير».

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