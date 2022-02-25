«إبداعات عربية» تناقش الانتشار الواسع للتقنيات الرقمية

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

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اختتمت جامعة حمدان بن محمد الذكية، فعاليات الدورة الخامسة عشرة من قمة «إبداعات عربية»، التي عقدت تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي الرئيس الأعلى للجامعة، بحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية ورئيس مؤتمر ومعرض إبداعات عربية، وبمشاركة نخبة واسعة من الخبراء وصناع القرار من مختلف أرجاء العالم.

وشهدت مؤتمرات «إبداعات عربية 15» مشاركة أكثر من 2000 شخص من 20 دولة مختلفة، وأكثر من 30 متحدثاً من أفضل التخصصات في مختلف المجالات، كما تم تقديم أكثر من 200 ورقة بحثية و133 عرضاً تقديمياً.

وسلطت دورة هذا العام من «إبداعات عربية»، التي أقيمت تحت شعار «الابتكار في كل مكان»، الضوء على الانتشار الواسع للتقنيات الرقمية، التي أسهمت في تطوير وتمكين خدمات جديدة ودعم ابتكارات أحدثت تغييرات جذرية في طرق التعليم المبتكر، لتشكل منصة متكاملة ذات أهداف استراتيجية، تتماشى مع توجيهات ورؤى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة في استشراف المستقبل، وترسيخ المكانة الريادية لها في قائمة الدول الأكثر ابتكاراً وتقدماً في العالم.

اتفاقية تعاون

وجرى إطلاق الموقع الإلكتروني للإطار المرجعي المطور لمؤسسات التعليم العالي الإلكترونية والمفتوحة والذكية والمعززة بالتكنولوجيا، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر إبداعات عربية، بعد مرور نحو عام على تطبيق النسخة التجريبية منه، كما وقعت جامعة حمدان الذكية اتفاقية تعاون مع جمعية المخترعين الإماراتية، في إطار دعم أدوات البحث العلمي، وتعزيز الإبداع والابتكار والتطوير وبناء القدرات، وبحث الفرص والتحديات وطرح الأفكار الجديدة.

وقال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس أمناء جامعة حمدان بن محمد الذكية: جسدت مؤتمرات «إبداعات عربية» في دورتها الخامسة عشرة، رؤى قيادتنا الرشيدة نحو ترسيخ الابتكار باعتباره أسلوباً للعمل وثقافة للحياة، ليسهم في تعزيز مسيرة تميز الابتكار المتواصلة في دولة الإمارات، الرامية إلى استشراف المستقبل، من خلال العديد من المبادرات والمشاريع الهامة.

والتي كان آخرها «متحف المستقبل» أجمل مبنى على وجه الأرض، والذي يشكل جزءاً من حضارة الإمارات العربية المتحدة المعاصرة، وذلك وفق الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تعد مصدر إلهام لنا جميعاً، وحافزاً للتقدم والعمل الإبداعي.

وأضاف معاليه: «ستواصل جامعة حمدان بن محمد الذكية دعم المبتكرين والمبدعين وأصحاب الأفكار الخلاقة في الوطن العربي، والعالم أجمع، من خلال إتاحة المجال أمامهم لمناقشة الأفكار والآراء حول أهم الموضوعات ذات الاهتمام والتأثير العالمي، وذلك باعتبارها المؤسسة التعليمية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، التي تتبنى الابتكار وتوظفه في التعليم الذكي».

قادة المستقبل

من جهته، أشاد الدكتور منصور العور، رئيس الجامعة، بالشراكة الاستراتيجية مع شركة «إندكس» للمؤتمرات والمعارض، ووصفه بالمثمر والفعال، ضمن فعاليات مؤتمرات «إبداعات عربية»، معرباً عن سعادته بنجاح الدورة الـ 15 من إبداعات عربية.

والتي تأتي استكمالاً لنجاح جامعة حمدان بن محمد الذكية في إعداد قادة المستقبل وبناء مواهب وقيادات شابة، وتعكس وفاء الجامعة لنهجها المتفرد بالتزامن مع مرور عقدين على انطلاقتها كصرح أكاديمي ومعرفي رائد، يقود مسيرة التعليم الذكي في المنطقة، وأتاحت هذه الدورة منصة لالتقاء كافة المواهب الشبابية والخبراء في كافة المجالات لإيجاد الحلول المبتكرة وتبادل الأفكار الجديدة في بيئة تفاعلية مصممة للارتقاء بالعقول الشابة وتنميتها.

تكريم الفائزين

وكرمت القمة الفائزين في المسابقات، التي تم تنظيمها خلال الأحداث والمؤتمرات المصاحبة، حيث تم تكريم الفائزين بمسابقة U-start لريادة الأعمال، إذ حل في المركز الأول مشروع Robosafe أنجزه كل من محمد فايق، هاجر وإسراء بن مناور من الجامعة الكندية، وفي المركز الثاني مشروع Marine Hook للدارسة أصالة عبدالعزيز من جامعة حمدان بن محمد الذكية.

وفي المركز الثالث مشروع ICAS، الذي عمل عليه كل من تانفير أحمد يادغير، هديل حديدي، أحمد سمير وجيسون بيركنز من كلية فاطمة للعلوم الصحية. كما تم تكريم الفائزين بجوائز البحث العلمي لجامعة حمدان بن محمد الذكية.

بالإضافة إلى الفائزين بجائزة أفضل عرض بحثي طلابي في مؤتمرات إبداعات عربية 15، وهم خلود حسين من جامعة حمدان بن محمد الذكية عن عرضها البحثي «رقمنة عمليات الموارد البشرية في المؤسسات الحكومية - دراسة دبي»؛ وأمل السعدي من جامعة حمدان بن محمد الذكية عن عرضها البحثي رعاية الموهوبين والفائقين:

الأسباب والنتائج؛ وماجد الشاعر، وعايشة آل علي، وفاطمة الحمادي، وهاجر الكعبي، وموزة المخمري، وندى بن طوق، دارسين في جامعة حمدان بن محمد الذكية عن عرضهم البحثي «أداة اختبار CEAI في الإمارات العربية المتحدة: دراسة حالة الاتحاد للطيران».

كما تم تكريم الفائزين بجائزة أفضل ورقة بحثية مقدمة في مؤتمرات إبداعات عربية 15 وهم: أونيي أووفيسو من كلية الدراسات الصحية والبيئية في جامعة حمدان بن محمد الذكية عن ورقته البحثية المقدمة في مؤتمر «الابتكار لتحقيق جودة الخدمات الرقمية»؛ وأجرينا هيساج من جامعة ولونغونغ في دبي عن ورقتها البحثية، التي تم تقديمها في مؤتمر «التعلم من أجل المهارات»؛ وسانجاي نادكارني وفلوريان كريشباومر عن ورقتهما البحثية المقدمة في مؤتمر «نظم الابتكار من أجل تحقيق الاستدامة». وتم أيضاً تكريم مجموعة رعاة وشركاء «إبداعات عربية 15».

وحاورت الإعلامية منال الخطيب الدكتورة مناهل ثابت، رئيسة جمعية العباقرة العالمية الدولية، وعضو الجمعية الملكية للعلوم في بريطانيا، والتي تحمل شهادة دكتوراه في الهندسة المالية والرياضيات الكمومية، وصنفت ضمن أذكى 30 شخصية في العالم من قبل سوبر سكولر الأمريكية، وتمحور الحوار حول «عالم الميتافيرس».

ازدهار وتنمية

وأقيم المؤتمر الافتراضي الأول تحت شعار «الابتكار لتحقيق جودة الخدمات الرقمية» في 23 من نوفمبر 2021، وشكل مساحة لاستقطاب الخبرات والعقول والمفكرين المبتكرين الذين يدركون أهمية الابتكار والخدمات الرقمية والتي تعتبر ركيزة أساسية للازدهار والتنمية، حيث تم تصميمها لعرض عدد من الأنشطة والجلسات الحوارية، كما استضاف المؤتمر الافتراضي مسابقة U-Start، والتي تمثل منصة للمفكرين المبتكرين والمبدعين ورواد الأعمال الشباب لعرض أفكارهم ومشاريعهم، التي تستخدم الابتكار كوسيلة لإيجاد حلول لمشاكل العصر الحديث.

وتم عقد المؤتمر الافتراضي الثاني بتاريخ 8 ديسمبر 2021 تحت شعار «التعلم من أجل المهارات» لبحث أهمية التعلم القائم على المهارات في التعليم العالي، وكيفية التأكد من أن خريجي الدراسات العليا يتمتعون بالمهارات المناسبة في تخصصاتهم، وكيفية توفير الفرص المستقبلية للقوى العاملة لتطوير مهاراتهم بمرور الوقت، وذلك بمشاركة الدكتور آمنة الضحاك الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الرعاية وبناء القدرات الرئيس التنفيذي للابتكار في وزارة التربية والتعليم؛ والبروفيسور ستيفن موراغترويد، الرئيس التنفيذي لمجموعة Collaborative Media؛ وجورج أوباخس، المدير العام لـ EADTU؛ والدكتورة سارة المرزوقي.

وفي ختام فعاليات قمة «إبداعات عربية 15»، أعلنت جامعة حمدان بن محمد الذكية عن انطلاق الدورة السادسة عشر من قمة «إبداعات عربية» في شهر فبراير 2023، تحت شعار «التعلم من أجل المهارات».

استدامة

أقيم المؤتمر الافتراضي الثالث بتاريخ 25 يناير 2022 تحت شعار «نظم الابتكار من أجل تحقيق الاستدامة»، حيث تضمن مزيجاً متوازناً من الفعاليات النوعية؛ بما في ذلك حلقات نقاش وعروض بحثية وتقديمية، سلطت الضوء على أبرز القضايا المؤثرة في مستقبل الاستدامة، بمشاركة المهندس موسى محمد الريسي، مدير إدارة استراتيجية التكنولوجيا والحوكمة في «هيئة الطرق والمواصلات» من دولة الإمارات.

والذي ناقش موضوع «الابتكار من أجل بنية تحتية للنقل أكثر اخضراراً»؛ والأستاذة جويل صعب من «دلسكو»، الشريك الرسمي لإدارة النفايات في «إكسبو 2020 دبي»، والتي تناولت «أهمية الإدارة السليمة للنفايات واقتصاد التدوير نحو مجتمعات مستدامة للجميع»

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