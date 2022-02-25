عيسى البستكي: 450 مشاركاً و 200 مشروع في الملتقى العلمي الآسيوي

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الدكتور عيسى البستكي رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات العلمي، أنّ استضافة الملتقى العلمي الآسيوي السادس للمنظمة العالمية لاستثمار أوقات الفراغ في العلوم والتكنولوجيا جاء انسجاماً مع أهداف النادي الذي ينص على نشر الوعي العلمي والتفاعل مع شباب العالم في ابتكاراتهم وثقافاتهم المتنوعة، وإيجاد منصة لتبادل الخبرات والثقافات تحت مظلة ثقافات العالم، والاستفادة من الخبرات والتجارب المختلفة تحت سقف واحد.

وأضاف، أن النادي الذي تأسس في عام 1990 حمل جملة من الأهداف منها نشر الوعي العلمي والتكنولوجيا في المجتمع، وإقامة دورات تدريبية لتدريب الصغار والشباب في العلوم والتكنولوجيا، ثم اكتشاف المواهب الابتكارية، وصقل هذه المواهب وتطويرها، ثم المشاركة في المحافل والفعاليات العالمية.

مضيفاً أن 30 دولة شاركت في الملتقى الذي تشرفت دبي باستضافته بإجمالي 450 مشاركاً و47 مشاركة و200 مشروع، معتبراً الحدث منصة مهمة لعرض الابتكارات من مختلف دول العالم في 7 فئات: العلوم الأساسية (الرياضيات والكيمياء والأحياء)، النقل والطاقة، الفيزياء والفلك، والزراعة والتكنولوجيا الحيوية، الروبوتات والذكاء الاصطناعي، والفضاء، وإنترنت الأشياء، فيما صاحب المعرض فعاليات مختلفة ومؤتمر وحلقات نقاشية.

وأشار إلى بعض الفعاليات التي صاحبت المعرض مثل مؤتمر الشباب، وحلقات نقاشية في التعليم الرقمي والذكي في المستقبل، ومستقبل الفضاء.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز