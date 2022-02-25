«نداء»: تدشين «مختبر الابتكار» لتعزيز تكنولوجيا الاتصالات المتخصصة

المصدر: (دبي - وام)

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تعتزم مؤسسة للاتصالات المتخصصة «نداء»، افتتاح مركزها التكنولوجي المتطور «مختبر الابتكار»، المنصة الاستثنائية التي أنشأتها المؤسسة لتطوير تقنيات الاتصالات المتخصصة للمهام الحرجة، وإدارة العمليات اليومية الحيوية.

وجاء الإعلان عن تدشين المختبر، بالتزامن مع احتفال الدولة بـ «شهر الإمارات للابتكار»، في فبراير الجاري.

وتواصل مؤسسة «نداء» إنجازاتها في مجال التحول الرقمي، ومن أهمها «مختبر الابتكار»، الذي تتطلع من خلاله إلى الدفع قدماً بجهود نشر التقنيات الحديثة والمبتكرة داخل دبي، والهادفة لتطوير المجتمع الرقمي، وتعزيز التواصل.

وتُعَد هذه الخطوة من الخطوات الداعمة لبرنامج «مدينة دبي الذكية»، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وتهدف مؤسسة «نداء»، من خلال هذه المبادرة، إلى تقوية أواصر التعاون بين الجهات والمؤسسات المختلفة، بما فيها شركات التكنولوجيا والجامعات، والعمل بشكل متواصل لتعزيز بناء القدرات والكفاءات، وترسيخ ثقافة نشر المعرفة والاستثمار في شبكات الاتصالات المتخصصة الحديثة.

وقال منصور بوعصيبة المدير التنفيذي لمؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء»: يعتبر هذا المختبر فائق التطور، تجسيداً للهدف الذي طالما سعينا له، وهو أن نوفر مكاناً مخصصاً لابتكار الأدوات الجديدة في مجال الاتصالات الآمنة والموثوقة.. وستمكن تلك الأدوات الحديثة، مؤسسة نداء، من إعادة تشكيل مستقبل الاتصالات المحلية والعالمية، والارتقاء بتقديم حلول مستدامة نافعة للمجتمع.

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