الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد البلاد اليوم الجمعة ضبابا وضبابا خفيفا صباحا على المناطق الساحلية والداخلية، يصبح الطقس صحوا إلى غائم جزئيا، والرياح تكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم / س، والبحر يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويشهد غدا السبت طقسا رطبا على السواحل مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحا - صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام و غائما أحيانا على بعض المناطق الساحلية والشمالية ليلا.. والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، والبحر يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويسود البلاد يوم الأحد القادم طقس غائم على بعض المناطق الساحلية والشمالية يصبح غائما جزئيا و مغبرا أحيانا نهارا و تميل درجات الحرارة للانخفاض على السواحل الغربية.. والرياح: جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا على البحر، وتكون مثيرة للغبار نهارا، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر يكون متوسط الموج في الخليج العربي خفيفا في بحر عمان.

ويكون الطقس يوم الاثنين القادم رطبا مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحا على بعض المناطق الداخلية يصبح صحوا إلى غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة.. والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س، والبحر يكون متوسطا إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيفا في بحر عمان.

وتشهد البلاد يوم الثلاثاء المقبل طقسا رطبا مع فرصة لتشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحا على المناطق الساحلية والداخلية يصبح صحوا إلى غائم جزئيا و الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم / س والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.



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