ردم بئر مكشوفة في منطقة الشرية بالفجيرة

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

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كشفت أصيلة المعلا مدير عام هيئة الفجيرة للبيئة عن مواصلة الهيئة حملة لرصد وردم عدد من الآبار المهجورة والمكشوفة في مختلف مناطق الفجيرة، وأشارت إلى أنه تم بالأمس ردم إحدى الآبار المهجورة والمكشوفة في منطقة الشرية، وذلك لمنع الحوادث وخطر الوقوع بها وفي سبيل الحفاظ على حياة الإنسان والحيوان على حد سواء، مؤكدة أن الهيئة تولي أهمية قصوى لمعالجة وضع الآبار المهجورة ومنع خطرها على المارة.

حصر الآبار

وقالت المعلا، إنه تم تشكيل فريق خاص لتنفيذ عملية حصر الآبار من خلال عملية مسح شاملة لجميع الآبار المهجورة والمكشوفة وردمها وتسويتها في كافة مناطق الإمارة، لتأمين السلامة للجميع، وذلك بالتعاون مع بلدية الفجيرة ودائرة الأشغال والزراعة، مؤكدة حرصهم على سلامة المجتمع، من خلال تكثيف جهودهم لحماية الأرواح البشرية، والمحافظة على البيئة برونقها وجمالها، دون أن تكون الآبار المهجورة مصدر قلق للسكان.

دعوات

وناشدت المعلا الجمهور بضرورة التواصل عبر قنوات الهيئة الرسمية، في حال العثور على مكان وجود أية آبار مهجورة أو عشوائية والمسارعة بالاتصال على الرقم 0501974341، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومنع وقوع الحوادث الخطيرة.

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