«كهرباء دبي»: 41 % ارتفاع حسابات الكهرباء و44 % للمياه خلال 5 سنوات

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي أن عدد حسابات الكهرباء لديها بلغ 1,061,476حساباً بنهاية عام 2021، مقارنة بـ752,505 حسابات بنهاية عام 2016، بزيادة قدرها 41%. كما بلغ عدد حسابات المياه 960,032 حساباً بنهاية عام 2021 مقارنة بـ666,006 حسابات بنهاية 2016، بزيادة قدرها 44%. وقد بلغ إجمالي عدد حسابات الكهرباء والمياه 2,021,508 حسابات بنهاية 2021.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نعمل في إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتوفير بنية تحتية متطورة ومتكاملة للكهرباء والمياه لتلبية الطلب المتزايد ومواكبة خطط دبي العمرانية والاقتصادية الطموحة من خلال عمليات تخطيط تعتمد على أحدث أدوات استشراف المستقبل.

وتستند خطط توسعة البنية التحتية للكهرباء إلى توقعات الطلب حتى عام 2030 مع الأخذ بعين الاعتبار النمو الديموغرافي والاقتصادي في الإمارة، وارتفعت القدرة الإنتاجية الإجمالية للهيئة إلى 13,417 ميجاوات من الكهرباء، و490 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً بفضل البنية التحتية والرقمية المتطورة التي تمتلكها الهيئة والاستناد إلى الابتكار والتخطيط العلمي السليم، ولدينا استثمارات تزيد على 86 مليار درهم على مدى خمسة أعوام في قطاعي الطاقة والمياه».

أنظمة ذكية

وتابع معاليه: «تتميز البنية التحتية للكهرباء والمياه في دبي بأنظمة ذكية ومترابطة تعتمد على التقنيات الإحلالية وأحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي، والطائرات الروبوتية، وتقنية البلوك تشين، وتخزين الطاقة، وإنترنت الأشياء وغيرها، كما نعمل على تنفيذ مشاريع عملاقة في الطاقة النظيفة والمتجددة لتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050 لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050».

يشار إلى أن مجمع جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه التابع للهيئة يعد إحدى الركائز الرئيسية لتزويد إمارة دبي بخدمات كهرباء ومياه ذات اعتمادية وكفاءة وجودة عالية، ودخلت الهيئة موسوعة غينيس للأرقام القياسية عن أكبر منشأة لإنتاج الطاقة باستخدام الغاز الطبيعي في موقع واحد، بقدرة 9547 ميجاوات من الكهرباء، في المجمّع الذي يضم قسمين رئيسيين لإنتاج الطاقة وتحلية المياه هما (مجمع الإنتاج -1) وتبلغ قدرته الإنتاجية 2,761 ميجاوات ويتضمن المحطات D وE وG و(مجمع الإنتاج-2) وتبلغ قدرته الإنتاجية 6,786 ميجاوات ويتضمن المحطات (K وL).

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