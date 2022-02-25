5.1 مليارات درهم صفقات «دوفات 2022»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختُتمت فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا «دوفات 2022»، أمس، بصفقات استثنائية مباشرة وغير مباشرة، تم إبرامها على مدار ثلاثة أيام.

ووصلت قيمتها الإجمالية إلى 5.1 مليارات درهم، في تأكيد على الأثر الإيجابي الكبير للحدث في دعم قطاع الصيدلة، عبر تهيئة الفرص لاكتشاف شراكات جديدة، تعود بالنفع على الجهات العاملة في هذا القطاع، كما تنعكس بالإيجاب على صحة المجتمعات، بما تمهد له تلك الصفقات من توسع في دوائر الابتكار واستحداث التطبيقات التكنولوجية، التي تخدم في إنتاج وتوفير الدواء والمنتجات الصيدلانية المتنوعة.

تعزيز النمو

ويبرز حجم الصفقات المبرمة خلال «دوفات 2022» أهمية الدور الذي تلعبه دبي في تعزيز النمو وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي العالمي، وإسهامها في تهيئة فرص اللقاء المباشر بين القائمين على مختلف القطاعات الحيوية، ومن أهمها ما يتعلق بالخدمات الطبية والصحية والصيدلانية، ضمن أجواء آمنة تضمن سلامة جميع المشاركين والعارضين.

وكذلك الزوار من مختلف أنحاء المنطقة والعالم، تأسيساً على سمعتها العالمية كمركز رئيس للأعمال في المنطقة، وملتقى لأهم الفعاليات الدولية، التي يتم من خلالها عقد صفقات رئيسية تتجاوز قيمتها المليارات.

وشهد الحدث المتخصص- الأكبر في مجال الصيدلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي عقد في مركز دبي التجاري العالمي مشاركة وحضور نخبة واسعة من الأطباء والصيادلة والمتحدثين المحليين والعالميين وكبرى شركات الأدوية وتكنولوجيا الدواء والمستلزمات الصيدلانية المحلية والعالمية، بإجمالي نحو 22 ألف زائر ومشارك وعارض من 82 دولة.

مؤشرات إيجابية

وقال الدكتور عبدالسلام المدني، الرئيس التنفيذي لمؤتمر ومعرض دوفات ورئيس اندكس القابضة: «يعكس الحجم الاستثنائي للصفقات، التي تم عقدها خلال الدورة الـ27 لدوفات مؤشرات إيجابية للغاية للتعافي الاقتصادي العالمي، الذي تقوده دولة الإمارات لتجاوز المرحلة الراهنة بتوفير الأجواء الملائمة، التي تساعد القطاعات الحيوية من إعادة مؤشرات النمو إلى منحناها الصاعد.

وقد عملنا هذا العام على إعطاء الفرصة للمشاركين للقاء عملاء وموردين ومصنعيّ أدوية جُدد لعقد مزيد من الشراكات في كافة مجالات قطاع الصيدلة والتكنولوجيا، مما شجعهم على تأكيد حضورهم المؤتمر العام المقبل».

تمكين

وأعرب الدكتور المدني عن اعتزازه بالدور، الذي يسهم به الحدث في تمكين مختلف المعنيين بالقطاع من بناء جسور جديدة للتعاون واستكشاف مزيد من فرص النمو، علاوة على المردود العلمي الكبير للحدث في إثراء الجانب المعرفي لدى المشاركين، من خلال الاطلاع على الأفكار والأبحاث وورقات العمل.

ضمن الجلسات التي ضمها المؤتمر مستقطباً نخبة من المتحدثين، الذين أثروا برؤاهم وتجاربهم وإسهاماتهم العلمية النقاشات، وأثرت رصيد الحضور بمعلومات غنية تدعم مسيرتهم المهنية، مؤكداً أن دبي ستظل دائماً منارة للإشعاع المعرفي وبوابة رئيسية للأعمال في المنطقة.

وشهد الحدث الذي امتدت فعالياته على مساحة تزيد على 30 ألف متر مربع في مركز دبي التجاري العالم مشاركة 140 متحدثاً، قدموا رؤاهم وتجاربهم خلال 112 جلسة علمية، تركز على أهم المواضيع الشائعة في صناعة الأدوية، بالإضافة إلى تقديم 330 عرضاً تقديمياً وورش عمل مختلفة، تناولت أحدث الأبحاث العلمية في مجال الصيدلة.

تكريم

وشملت أعمال اليوم الختامي تكريم اللجنة المنظمة لدوفات للمؤسسات المشاركة صاحبة أفضل جناح، وأفضل عرض تقديمي للخدمات، وأفضل جناح ممثل لدولة، وأفضل متحدث وباحث، كما تم الإعلان عن الفائزين بمسابقة «المُلصقات العلمية» والإعلان عن الطلاب الفائزين في المسابقات الطلابية إضافة إلى تكريم الشركاء الداعمين للمؤتمر على جهودهم وإسهاماتهم الكبيرة في إنجاحه.

مستقبل القطاع

وركّز مؤتمر دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا «دوفات 2022» في ختامه على العديد من المواضيع الرئيسية ومنها المستجدات والاستراتيجيات، التي ترسم مستقبل قطاع الصيدلة والطرق الصحيحة لاستخدام الأدوية، ودور الصيادلة الإكلينيكية خلال الجائحة، وكيفية تخزين الأدوية بطرقة صحيحة، والأساليب النموذجية لنشر البحوث المتعلقة بالصيدلة وغيرها الكثير.

وأشاد الحضور والعارضون بالتنظيم المميز للحدث والذي تم تنظيمه من قبل مؤسسة اندكس للمؤتمرات والمعارض – عضو في اندكس القابضة بشراكة استراتيجية مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وأقيم بدعم من هيئة الصحة بدبي والجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي والجمعية الدولية لعلم الأدوية والاتحاد الأوروبي للعلوم الصيدلانية والجمعية الأوروبية للصيدلة السريرية.

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