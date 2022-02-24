«الوطني» يستضيف اجتماعات تنفيذية «الاتحاد البرلماني الدولي»

المصدر: دبي - البيان

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يستضيف المجلس الوطني الاتحادي اجتماعات الدورة 287 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، خلال الفترة من 26 إلى 27 فبراير الجاري، في دبي، التي تعقد للمرة الأولى في الدولة، برئاسة دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، وبحضور مارتن تشونغونغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، وأعضاء اللجنة.

ويشارك في الاجتماع الدكتور علي راشد النعيمي رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، ممثل المجموعة الجيوسياسية العربية في اللجنة التنفيذية، وممثلون عن مختلف المجموعات الجيوسياسية في الاتحاد ومنتدى المرأة ومنتدى الشباب التابعين للاتحاد.

وسيلقي معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي كلمة في افتتاح الاجتماع، ويترأس بعدها رئيس الاتحاد البرلماني الدولي الاجتماع الذي سيتم خلاله اعتماد محضر الدورة 286 للجنة التنفيذية الذي عقد في شهر نوفمبر في إسبانيا، ومناقشة التحضير للجمعية الـ144 للاتحاد البرلماني الدولي التي ستعقد في إندونيسيا، ومناقشة المشروع السياسي للاتحاد البرلماني الدولي في الأمم المتحدة، ومتابعة تقرير الشفافية والمساءلة للاتحاد، ومسودة مشروع استراتيجية الاتحاد، والتعديلات المقترحة على لجنة شؤون الشرق الأوسط التابعة للاتحاد.

ويحظى الدور المتنامي للمجلس الوطني الاتحادي في أعمال ومشاريع الاتحاد البرلماني الدولي بكل التقدير من قبل ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد، ويعكس في مضمونه حرص المجلس وإدراكه لأهمية ما تضطلع به المؤسسات البرلمانية الدولية من مسؤولية وما تقوم به من نشاط وما تمتلكه من آليات عمل، فقد انضم المجلس إلى الاتحاد البرلماني الدولي في عام 1977م، وحققت الشعبة البرلمانية الإماراتية إنجازات عدة من خلال عضويتها في اللجنة التنفيذية في الاتحاد البرلماني الدولي منذ عام 2008م، واستطاعت الشعبة تمثيل المجموعة الجيوسياسية العربية التي تمثل البرلمانات العربية في الاتحاد البرلماني الدولي، وذلك لما تحظى به من ثقة ودور مهم في أعمال الاتحاد.

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