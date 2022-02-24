الإمارات وأستراليا تبحثان التنسيق العسكري

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل اللواء الركن طيار مبارك علي النيادي، رئيس الإدارة التنفيذية لسياسات الدفاع والشؤون الاستراتيجية بوزارة الدفاع، الفريق أول أنغوس كامبيل قائد قوات الدفاع الأسترالي، واستعرض معه علاقات التعاون القائمة بين دولة الإمارات وأستراليا وسبل تعزيزها، خاصة ما يتعلق منها بالتنسيق العسكري والتعاون الدفاعي بين البلدين.

جاء اللقاء في إطار التشاور والتنسيق المستمرين، اللذين يدعمان التواصل بين البلدين ويؤسسان لعلاقات متطورة في مجالات التعاون العسكري.

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