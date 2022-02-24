«يوم جمع علب الألمنيوم» يجمع 6,294 كغم من العلب

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مجموعة عمل الإمارات للبيئة أن المشاركين في يوم «جمع علب الألمنيوم» الذي التأمت فعالياته في 24 فبراير الجاري تحت شعار «مكِّن الاقتصاد الدائري» تمكنوا من جمع 6,294 كيلوغراماً من علب الألمنيوم لإعادة تدويرها.

وقالت حبيبة المرعشي، رئيسة المجموعة، إن المجموعة تستهل أنشطتها لهذا العام الجديد بحملة «يوم جمع علب الألمنيوم»، لقيادة مسيرتها السنوية نحو الاستدامة بعد أن حددت هدفاً طموحاً لجمع 20,000 كغم من علب الألمنيوم لإعادة تدويرها بحلول نهاية العام.

إعادة التدوير

وتحث المجموعة جميع قطاعات المجتمع على الاستمرار في إيداع علب الألمنيوم لإعادة التدوير ومساعدة المجموعة على تحقيق الهدف المحدد حتى نهاية ديسمبر. كما أعربت حبيبة المرعشي، عن تقديرها الكبير لحقيقة أن حملة جمع علب الألمنيوم شهدت على مدار الـ26 عاماً الماضية جهوداً مشتركة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، من جميع شرائح المجتمع، مشيرة إلى أن الكيانات الحكومية والشركات الخاصة والفنادق والمؤسسات الأكاديمية والأفراد والعائلات تمكنوا من خلال جهودهم الجماعية من جمع 359,346 كغم من علب الألمنيوم مما أدى إلى التخفيف من 5,394 طناً مترياً من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون والحفاظ على 81,782 مليون وحدة حرارية بريطانية من الطاقة.

تثقيف

وتابعت قائلة: تم اختيار شعار العام «مكِّن الاقتصاد الدائري» لتثقيف الجمهور حول أهمية التحول إلى الاقتصاد الدائري. الطريقة الحالية التي نعيش بها نحن البشر في ظل مفهوم التصنيع والشراء والنبذ ليست مساراً مستداماً.

أهداف

وقالت إن حملة جمع علب الألمنيوم تسهم بفاعلية في العديد من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، بما في ذلك الهدف 11: مدن ومجتمعات محلية مستدامة، الهدف 12: الاستهلاك والإنتاج المسؤولان، الهدف 13: العمل المناخي، الهدف 14: الحياة تحت الماء، الهدف 15: الحياة على الأرض، الهدف 17: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

نجاح

وأوضحت حبيبة المرعشي أن النجاح الهائل للحملة يرجع إلى تعاون والتزام عدد من المؤسسات الأكاديمية والحكومية والشركات، حيث تقدر المجموعة الدعم المقدم من بلدية دبي ودبي للاقتصاد والسياحة لتوفير المكان والمشاركة الفاعلة في نشر رسالة المجموعة وحث المؤسسات على المشاركة؛ كما تشكر أبيلا أند كو، ماكدونالدز الإمارات، برايت إنفايرومنت، أيه جي للهندسة، سيراميك رأس الخيمة وترايستار لتقديم الدعم اللوجستي وكل من جلف نيوز وكلايمت كنترول للمشاركة كشركاء إعلاميين للحملة. وقالت إن المجموعة سعيدة بانضمام شركة لاكي لإعادة التدوير ودعمها الحملة كشريك لإعادة التدوير.

الورق والبلاستيك

تسهل المجموعة إلى جانب علب الألمنيوم جمع الورق والبلاستيك والزجاج وأحبار الطابعات والهواتف المحمولة والنفايات الإلكترونية والمعادن الخردة لإعادة التدوير. يسهم فعل إعادة التدوير البسيط بشكل كبير في تحقيق الاستدامة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز