«كهرباء الشارقة» تطلق حملة لإزالة الملصقات على ممتلكات الهيئة وأعمدة الإنارة

المصدر: الشارقة - البيان

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أطلقت إدارة خدمات الكهرباء بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة بتوجيهات من سعيد سلطان السويدي رئيس الهيئة، حملة لإزالة الملصقات والإعلانات العشوائية التي تشوه المنظر الجمالي والحضاري عن جدران المنشآت ومحطات التوزيع وأعمدة الإنارة ولوحات التوزيع وجميع الممتلكات التابعة للهيئة في مختلف مناطق مدينة الشارقة، وذلك انطلاقاً من حرصها على المحافظة على المنظر الجمالي وتقليل مظاهر التلوث البصري ونشر الوعي بين أفراد المجتمع.



مختلف المرافق



وأوضح الدكتور المهندس حسن الزرعوني مدير إدارة خدمات الكهرباء، أن الحملة التي أطلقتها الهيئة تشمل مختلف المرافق والمنشآت التابعة للهيئة وسيتم تنظيم جولات تفتيشية مستمرة على مدار العام لإزالة الإعلانات والملصقات، سواء إعلانات الأفراد أو الشركات والمؤسسات وغيرها من أشكال الملصقات والإعلانات التي تشوّه المنظر الجمالي العام للمدينة، وتؤدي لإتلاف ممتلكات الهيئة وتخالف القانون.



مخالفات



وأكد أن الملصقات العشوائية تعد اعتداء على ممتلكات الهيئة وتستلزم اتخاذ الإجراءات الرادعة للمخالفين، وبدأت الحملة التي أطلقتها الهيئة بتوعية الجماهير بخطورة وضع الملصقات الإعلانية، وبعدها سيتم تطبيق الإجراءات التي نص عليها القانون بمخالفة تصل قيمتها إلى 3000 درهم استناداً إلى الفقرة (9) من المرسوم الأميري رقم (38) لسنة 2014 بشأن إعادة تنظيم هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة حتى يستشعر الجميع مسؤوليته في الحفاظ على المظهر الجمالي والحفاظ على الممتلكات العامة، حيث تم تخصيص فرق فنية لإزالة الملصقات وإعادة طلاء الممتلكات.

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