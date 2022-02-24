الاتحاد النسائي و«أقدر» يعززان الوعي بالأمن والسلامة الرقمية

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظم الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع برنامج خليفة للتمكين «أقدر»، ورشة عمل عن الأمن والسلامة الرقمية، بهدف تزويد الأفراد بالمهارات والمعلومات والمعارف عن السلامة الرقمية والبيئة الآمنة عبر العالم الرقمي، بما يضمن حماية المجتمع ضد الانتهاكات على الإنترنت بكل أنواعها.

وجاءت الورشة ضمن سلسلة دورات الدفعة الثانية من برنامج القيادة الرقمية للمرأة الإماراتية، الذي أطلقه الاتحاد النسائي أخيراً بالتعاون مع برنامج «أقدر»، وتزامناً مع احتفالات الدولة بيوم الإنترنت الآمن.

وتضمنت الورشة التي استهدفت فئة الطالبات، عرضاً تقديمياً عن النصائح والاستراتيجيات والعمليات التي تسهم في حفظ أو حماية البيانات الشخصية والسرية، إلى جانب تقديم شرح عن أنواع الجرائم الإلكترونية وطرق الاستخدام الآمن وكيفية التصرف بشكل مناسب مع الإنترنت.

وقال إبراهيم ناصر، أخصائي تكنولوجيا وسلامة رقمية، خلال المحاضرة: إن معدل استخدام الفرد في الدولة 8 ساعات يومياً يستخدم فيها الإنترنت و3 ساعات يستخدم فيها مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يستوجب التعرف بشكل موسع على المخاطر الإلكترونية المحتملة ومنها الجرائم الإلكترونية والتقليدية التي تتم عبر الإنترنت.

وقدم عرضاً تفصيلياً للعقوبات التي نص عليها القانون في الجرائم الإلكترونية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة أصدرت العديد من القوانين المعنية بالجرائم الإلكترونية، فيما قدم نصائح للحماية من هجمات برامج الفدية وتحدث عن حقوق الملكية الفكرية.

وفي ختام الورشة نصح بضرورة التواصل مع الجهات المعنية في المؤسسة أو في الدولة عند التعرض لأي من المخاطر الإلكترونية أو عند ملاحظتها، ومنها خدمة الأمين وخدمة أمان والخط الساخن لحماية الطفل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز