أكاديمية أبوظبي تطلق برنامج «ميثاق العمل الحكومي»

المصدر: أبوظبي ـ محمد محسن

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أطلقت أكاديمية أبوظبي الحكومية عن إطلاقها نسخة التعلم الذاتي من برنامج «ميثاق العمل الحكومي»، خلال مؤتمر صحافي، ويهدف البرنامج إلى تنمية المسيرة المهنية للكفاءات الحكومية العاملة في الإمارة.

وشهد برنامج «ميثاق العمل الحكومي» مشاركة أكثر من 10 آلاف موظف من دوائر ومؤسسات منذ بداية إطلاقه، وقد تم تزويدهم بالمبادئ والمهارات والسلوكيات التي تمكنهم من المساهمة في تحقيق رؤية أبوظبي، وسيحصل المشاركون الذين يتمكنون من استكمال مراحل البرنامج والتقييم الخاص به بنجاح على شهادة معتمدة من أكاديمية أبوظبي الحكومية.

وصممت الأكاديمية برنامج «ميثاق العمل الحكومي» لتعريف الكفاءات العاملة في حكومة أبوظبي بوثيقة قواعد السلوك الوظيفي الخاصة بموظفي القطاع الحكومي في الإمارة، والتي تسعى الأكاديمية من خلاله إلى ترسيخ مبادئ العمل الحكومي الـ5 لدى الموظفين، وهي: النزاهة، والولاء، والمسؤولية الفردية والعامة، والامتياز والريادة، والكفاءة، والفاعلية. كما يركز البرنامج على توعية الكفاءات العاملة بأهم الواجبات والمحظورات التي يتوجب على كل موظف حكومي معرفتها، حيث يستهدف موظفي حكومة أبوظبي الذين يتولون مناصباً إدارية من الدرجات الوظيفية الثانية فما فوق، وفئة الموظفين من أصحاب الدرجات الوظيفية الثالثة وما دون.

ومن جانبه قال محمد غياث القائم بأعمال مدير عام أكاديمية أبوظبي الحكومية: نسعى من خلال إطلاق نسخة التعلم الذاتي من برنامج ميثاق العمل الحكومي إلى تعريف موظفي حكومة أبوظبي بالأسس العامة للسلوك المهني في بيئة عمل الجهات الحكومية وبنود ميثاق العمل الحكومي، بما يضمن أدائهم لمهامهم الوظيفية بتميز ونجاح حيث تتيح نسخة التعلم الذاتي من البرنامج فرصة الوصول إلى محتوى تعليمي وتدريبي عالي المستوى ضمن بيئة افتراضية متكاملة.

وأوضح الدكتور خليفة الحوسني مدير قسم البرامج القيادية في أكاديمية أبوظبي الحكومية لـ«البيان»: أن البرنامج يعرف موظفي الحكومة ببنود وثيقة قواعد السلوك الوظيفي، وأيضاً التعرف على الذات واكتشاف المهارات الكامنة، مما يسمح للموظف إلى تبادل هذه المهارات مع زملائه من خلال العمل الجماعي، وهو إلزامي لجميع الموظفين العاملين في حكومة أبوظبي، سواء كان موظفاً جديداً أو بدرجة وظيفية بمنصب مدير عام. لافتاً إلى أن الموظفين الذين عملوا على البرنامج تعرفوا على قواعد العمل المؤسسي.

وتعتبر أكاديمية أبوظبي الحكومية المنصة الحكومية الرائدة لتطوير الكفاءات البشرية في إمارة أبوظبي، والتابعة لدائرة الإسناد الحكومي، والمسؤولة عن تطوير وتوفير فرص تعلم متنوعة وفق أفضل الممارسات العالمية وبما يلبي احتياجات إمارة أبوظبي ويتوافق مع رؤيتها وخططها المستقبلية، حيث نجحت الأكاديمية بإطلاق أكثر من 23 برنامجاً تدريبياً لتزويد الكفاءات الحكومية العاملة في الإمارة بالمهارات والخبرات اللازمة.

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