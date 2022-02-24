جميلة المهيري تفتتح معرض «جتكس 2022»

المصدر: دبي - البيان

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افتتحت معالي جميلة بنت سالم المهيري، وزيرة الدولة لشؤون التعليم، المعرض العالمي للتعليم والتدريب «جتكس»، وحضر حفل الافتتاح الدكتور عبدالله الكرم، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، بالإضافة إلى كبار الشخصيات ورؤساء جامعات ومدراء مدارس في دبي.

وشهد اليوم الأول من المعرض توافد مئات الطلاب من مدارس عديدة في الإمارات، حيث شكل المعرض فرصة للتواصل بين العائلات والمهنيين من مختلف الأعمار ومسؤولي معاهد إقليمية وعالمية.

ومهدت نسخة هذا العام من المعرض الطريق أمام تنظيم أول حفل استقبال لشبكات مسؤولي التعليم، والذي جمع بين رؤساء الجامعات ومديري مدارس جميع مراحل التعليم المدرسي من رياض الأطفال حتى الصف الـ 12.

وتعتبر هذه الفعالية الشاملة لمراحل التعليم المدرسي الأولى من نوعها في المعرض، إذ جمعت تحت سقف واحد 30 مدرسة إقليمية ودولية، بما فيها مدارس من الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبريطانيا والهند، وفتحت المجال للتعريف عن الفرص والخيارات التعليمية المتاحة أمام الطلاب، الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و18 عاماً، بحيث يتسنى للأهالي إرساء أساس تعليمي متين لأولادهم منذ سن مبكرة.

ويشكل المعرض منصة لمساعدة المؤسسات التعليمية في تحقيق أهدافها بالحصول على طلبات التسجيل، مع منح الطلاب وذويهم مجموعة واسعة من خيارات التعليم الجيد، كما يتيح للمدارس الفرصة لاستعراض قدراتها وإمكاناتها أمام الجمهور، الذي يبحث عن مزيد من الخيارات التعليمية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للطلاب الاستفادة من خبرات وخدمات مستشاري التوجيه المهني الحاضرين في المعرض.

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