«نسائية دبي» تكرم رعاة العرس الجماعي

المصدر: دبي - البيان

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أقامت جمعية النهضة النسائية بدبي- مركز النهضة للاستشارات والتدريب، حفل تكريم للرعاة الرئيسيين للعرس الجماعي الكبير، وذلك بحضور معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، الذي سلم العرسان المنحة المالية الخاصة بهم، وبطاقة إسعاد، بنادي ضباط شرطة دبي. كما تم تكريم الشركاء الاستراتيجيين: مجلس الشرطة الاستشاري لخدمة المجتمع بشرطة دبي، وجمعية بيت الخير، والراعي الرئيسي: الأنصاري للصرافة، والرعاة الفرعيين: مؤسسة عيسى صالح القرق، ومؤسسة بوحليقة التجارية، والجوهرة للمجوهرات، وجمعية دبي الخيرية.

وضم العرس الجماعي لعام 2021 تزويج 50 أسرة، تيمناً بعام الخمسين للدولة، إذ بلغ عدد المتزوجين 100 عريس وعروس، على مستوى مناطق الدولة، ممن انطبقت عليهم الشروط.

وبارك معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، للعرسان زواجهم، مثمناً جهود جمعية النهضة النسائية، الرامية إلى المساهمة بتحقيق السعادة والاستقرار لشباب الوطن.

ونوه بأن الأعراس الجماعية تعزز قيم التكافل الاجتماعي، وتوطد العلاقات المجتمعية، بما تغرسه من مبادئ التراحم والتماسك، والابتعاد عن مظاهر البذخ والإسراف، إلى جانب تشجيعها الشباب على الإقبال على خطوة الزواج.

ومن جانبها قالت خولة سعيد النابودة نائبة رئيسة جمعية النهضة النسائية بدبي، والمشرف العام على مركز النهضة للاستشارات والتدريب: إن قيود جائحة كورونا لم تثننا عن تنفيذ المبادرة التي تتبناها الجمعية منذ أكثر من 12 عاماً، حيث حرصنا على إحيائها وفق تعليمات الدولة في ما يخص بالالتزام بالتدابير الاحترازية التي تضمن السلامة، فتقرر إقامة الأعراس في كل منزل من منازل أهالي العرائس، مما زاد الأفراح عدداً وقيمة، بمعدل 50 عرساً عن العام المنصرم، لنستمر في نهج إسعاد البيوت، وتزويج شباب البلاد.

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