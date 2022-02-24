الصحة تطالب المنشآت الطبية بالتوقف عن استخدام أحد الوسائل الطبية

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

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طالبت وزارة الصحة ووقاية المجتمع جميع المنشات الطبية وممارسي الرعاية الصحية بحجر عدد من التشغيلات للوسيلة الطبية Rx,hydratome tm RXDREAMTOMETMRXCANNULATTTTTTING بناء على قرار دائرة الصحة في ابو ظبي، وذلك بعد قيام الشركة المصنعة بالتحقق الداخلي حيث تبين لها ان الكيس الداخلي لعدد من التشغيلات من الأجهزة المتأثرة بهذا القرار قد تكون تالفة مما قد يضر بالحاجز المعقم ويتسبب في انتقال العدوى للقناة الصفراوية

وطالب الوزارة في تعميم لها بضرورة التوقف عن استخدام تلك التشغيلات وابلاغ الجهات المختصة في حال ظهور اعراض لدى أي من المرضى

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