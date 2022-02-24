سيف بن زايد يزور معرضي "يومكس وسيمتكس"

المصدر: وام

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زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، فعاليات النسخة الخامسة من معرضي الأنظمة غير المأهولة "يومكس" والمحاكاة والتدريب "سيمتكس 2022" اللذين يستضيفهما مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" وتنظمهما شركة أبوظبي الوطنية للمعارض بالتعاون مع وزارة الدفاع.

واطلع سموه خلال جولته في عدد من الأجنحة الوطنية والإقليمية والدولية المشاركة في المعرضين على أحدث الابتكارات والتقنيات الحالية والمستقبلية، والحلول المتطورة في مجال صناعات الأنظمة غير المأهولة، والمحاكاة والتدريب والذكاء الاصطناعي والتقنيات العالمية والحلول المتطورة لمجابهة التحديات الأمنية، كما شاهد سموه نماذج من الروبوتات والأنظمة التي يتم استخدامها في مجالات الدفاع وتعزيز الأمن.

وشملت زيارة سموه أجنحة شركة "إيدج" وشركة "أحمد المزروعي للصناعات" وشركة "LIG" وشركة "جنرال أوتومكس" وشركة "ساب" وشركة " "CYNEXوشركة "IGG"، حيث استمع سموه من مسئولي الأجنحة على ما يقدمونه من صناعات في مجالات الطائرات بدون طيار "الدرونز" والمركبات التي تدعم عملياتها الميدانية، ومنظومات التدريب الافتراضية والرماية الحية وطائرات المراقبة الأمنية المتواصلة، وغيرها من التقنيات في مجالات الأنظمة غير المأهولة.

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