16 ألف زيارة تفتيشية على المنشآت الصناعية في الشارقة خلال 2021

المصدر: (الشارقة - البيان)

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أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن تنظيم أكثر من 16 ألف زيارة تفتيشية على مختلف المنشآت الصناعية والمهنية للتأكد من التزامها بالمعايير البيئية واللوائح والقوانين المنظمة لسير عمل تلك المنشآت، حيث تقوم البلدية بجولات تفتيشية دورية ومفاجئة يتم خلالها التأكد من قيام المنشآت باستخراج التصاريح اللازمة لمزاولة الأعمال كالتصاريح البيئية وتصاريح التخلص من النفايات وغيرها من التصاريح .

وأكد عمر المهيري مدير إدارة الرقابة والسلامة الصحية بالوكالة في بلدية مدينة الشارقة، أنه تم إصدار أكثر من 29 ألف تصريح بيئي خلال العام الماضي، و6450 تصريح اعتماد مركبات نقل النفايات الخطرة وغير الخطرة، مشيراً إلى تنفيذ 13 حملة رقابية خلال العام تم خلالها اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية بحق المنشآت المخالفة.

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