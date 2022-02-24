«لجنة المنافذ» و«هيئة الطرق» في الشارقة تبحثان أوجه التعاون

المصدر: الشارقة - البيان

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عقدت اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية في إمارة الشارقة، اجتماعاً تنسيقياً، مع هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، تناول العديد من المواضيع المشتركة، وبحث أوجه التعاون في ما بين الجانبين، إلى جانب تطوير البنية التحتية للمنافذ والنقاط الحدودية، وتعزيز خدمات النقل للمسافرين والقادمين عبر المنافذ البرية للإمارة.

وحضر الاجتماع الذي عُقد مؤخراً في مقر هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، محمد إبراهيم الرئيسي مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية، رئيس اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية بإمارة الشارقة، وعبد العزيز الجروان مدير الهيئة لشؤون المواصلات، وخالد الخيال مدير النقل بين المدن، والعقيد ركن إبراهيم سيف الزعابي قائد القطاع الشمالي في قيادة مجموعة حرس الحدود، والمقدم وليد محمد النهم رئيس قسم منافذ المناطق الخارجية بشرطة الشارقة، وعدد من المسؤولين.

وأكد محمد إبراهيم الرئيسي، أن اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية في إمارة الشارقة، تحرص دوماً على تعزيز التعاون والتنسيق المتبادل مع كافة المؤسسات الحكومية في الشارقة ذات الصلة.

من جانبه، ثمّن عبد العزيز الجروان، دور اللجنة في رفع ملاحظات واقتراحات مستخدمي المنافذ الحدودية إلى الجهات المعنية، للعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها .

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