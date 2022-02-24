عصف ذهني بمركز شرطة المدينة الشامل في رأس الخيمة

المصدر: (رأس الخيمة - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

عقد مركز شرطة المدينة الشامل برأس الخيمة، جلسة عصف ذهني بهدف طرح وتوليد الأفكار لدعم وتعزيز الأمن والأمان ضمن دائرة اختصاصه، خلال العام الجاري 2022، وخرجت الجلسة بالعديد من الأفكار المميزة، وذلك بحضور العميد عبد الله خميس الحديدي، نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، والعميد عبد الله علي منخس، مدير عام العمليات الشرطية، والعميد عادل النعيمي، نائب مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعقيد أحمد عبد الله جكة، مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وضباط المراكز بشرطة رأس الخيمة، وجميع مرتب مركز شرطة المدينة الشامل.

وأشاد العميد عبد الله الحديدي، بنجاح وتميز جلسة العصف الذهني، وخروجها بالعديد من الأفكار البناءة التي ستساهم في تعزيز الأمن ومناقشة المحاور الهامة وفقاً لثلاث مراحل تضمنت مرحلة شرح التحديات، ومرحلة توليد الأفكار، ثم مرحلة تقييم الأفكار، ومن جانبه، أكد المقدم يوسف عبد الله الطنيجي، رئيس مركز شرطة المدينة الشامل، بأن جلسة العصف الذهني، قد خرجت بــ (48) فكرة ومبادرة مميزة تخدم توجهات وزارة الداخلية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز