«إيدج» تكشف عن تطبيقها لأسراب الطائرات المسيرة

المصدر: أبوظبي - وام

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استعرضت مجموعة «إيدج» خلال مشاركتها في «يومكس 2022»، منتجاتها المتطورة الجديدة، إضافة إلى استثماراتها الكبيرة في مجال الابتكار التكنولوجي وإيلاء الأولوية للذكاء الاصطناعي عبر كل منتجاتها وحلولها.

وكشفت «إيدج» عن تطبيقها لأسراب الطائرات المسيرة ضمن سلسلة المركبات الجوية غير المأهولة Hunter ومحطة أسلحة 7IS التي تعمل بالتحكم عن بُعد من هالكن، إضافة إلى مجموعة أداسي من المركبات التكتيكية غير المأهولة SCORPIO-B، كما عرضت «إيدج» مجموعة واسعة من الحلول التكنولوجية والتقنيات غير المأهولة، والتي شملت منصات ذات أجنحة ثابتة ومروحية وأنظمة التوجيه الدقيق وذخائر جوالة ومركبات روبوتية مسلحة.

حلول رائدة

وقال فيصل البناي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في مجموعة «إيدج»: تعكس قدرتنا على التطوير السريع للمنتجات والحلول الرائدة التزام إيدج بالأبحاث والابتكارات التي تجعل العالم أكثر اتصالاً وأماناً، وتشرفنا باختتام دورة جديدة من يومكس بنجاح، بعد استعراض حلولنا الخارقة والتكنولوجيا التحويلية التي نبتكرها وتطورات قدراتنا السيادية.

وأضاف: مع تقارب المجالات وظهور تهديدات جديدة، تواصل إيدج استثماراتها الاستراتيجية في تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي كرافد رئيسي لتحقيق التقدم التكنولوجي لدولة الإمارات وحلفائها، ووضعنا نصب أعيننا التحول إلى رواد عالميين في تطوير الروبوتات والأنظمة المستقلة المتقدمة وأنظمة الدفع المتقدمة والمواد الذكية للمستخدمين في قطاع الدفاع.

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