«يومكس» و«سيمتكس» يختتمان بصفقات تجاوزت ملياري درهم

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اختتمت في مركز أبوظبي الوطني للمعارض فعاليات الدورة الخامسة من معرضي «يومكس» و«سيمتكس» 2022، والتي تعتبر الأكبر من حيث المساحة وعدد الشركات العارضة الذي بلغ 134 شركة من 26 دولة من أنحاء العالم.

وأعلنت وزارة الدفاع في اليوم الثالث من معرضي يومكس وسيمتكس 2022، توقيع 6 صفقات جديدة بلغت قيمتها الإجمالية 455,495 مليون درهم، بزيادة تتجاوز 266% عن نسخة العام 2020، ويرتفع إجمالي الصفقات والعقود التي أبرمتها الوزارة خلال النسخة الخامسة مع المعرضين إلى أكثر من ملياري درهم بزيادة تقدر بحوالي 177% عن صفقات النسخة الرابعة في العام 2020. وتشتمل صفقات وزارة الدفاع في اليوم الثالث والأخير من النسخة الخامسة لمعرضي يومكس وسيمتكس 2022 على صفقات مع شركات محلية وصلت قيمتها إلى 51 مليون درهم، وعقود مع شركات عالمية بلغت قيمتها الإجمالية قرابة 404,495 مليون درهم.

وتضمنت الصفقات التي وُقعت في اليوم الثالث مع الشركات الوطنية، صفقة مع ستار للاتصالات الفضائية بقيمة 26 مليون درهم لتركيب منظومة اتصالات لصالح مشروع الطائرات المسيرة، وصفقة مع شركة الإمارات للخدمات التقنية لتوفير خدمات الإسناد الفني والمعاونة الفنية لنظام الحاويات بقيمة إجمالية وصلت إلى 25 مليون درهم.

واشتمل اليوم الثالث على صفقة بقيمة 112,966 مليون درهم مع شركة بوينغ لتقديم خدمات تدريب وصيانة مشبهات طائرات، وصفقة مع شركة «تاليس دي إم إس» الفرنسية قيمتها الإجمالية 66,128 مليون درهم لتحديث وتطوير أنظمة بحرية على الطائرات، وصفقة أخرى بـ 194,352 مليون درهم مع شركة «إي إس إي ليميتد» لتوفير مواد معدات الدفاع الذاتي للطائرات، وصفقة بقيمة 31,048 مليون درهم مع شركة «سي إيه إي ماريتايم ميدل إيست» الفرنسية لتعديل عقد مشروع مركز تدريب طائرات.

قال اللواء الركن الدكتور مهندس مبارك سعيد غافان الجابري، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي «يومكس» و«سيمتكس» 2022 والمؤتمر المصاحب لهما في ختام الحدث: «هذا التطور في حجم الصفقات إنما هو انعكاس لدور دولة الإمارات المحوري في تعزيز الاقتصاد والاستقرار والأمن الوطني والإقليمي، ومكانتها الرائدة في توظيف الابتكارات في مجال الأنظمة غير المأهولة ويدعم مهمتها تجاه تطوير القدرات الوطنية والتي تمكّن وتعزّز قدرة الدولة على مجابهة التحديات».

من جانبه قال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) ومجموعة الشركات التابعة لها: «إن النسخة الخامسة من معرضي يومكس وسيمتكس كانت ناجحة في ظل الظروف الاستثنائية الحالية.

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