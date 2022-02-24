حمدان بن محمد: أنت الحالم الذي جاء لنا بالمستقبل

المصدر: دبي - البيان

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نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، عبر حسابه في «إنستغرام» صوراً لسموه مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال الجولة في متحف المستقبل أمس، وعلّق سموه، قائلاً: أنت الحالم الذي جاء لنا بالمستقبل.

منصة

وقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بجولة داخل متحف المستقبل، أجمل مبنى على وجه الأرض، الصرح المعرفي والحضاري الجديد في دبي، الذي افتتحه سموه أول من أمس، ليكون أكبر منصة علمية وفكرية في المنطقة لاستشراف المستقبل وتصميمه والمساهمة في رصد الاتجاهات المستقبلية وتصميم حلول مبتكرة بأدوات جديدة للتحديات الراهنة والمستقبلية.

حضور

ورافق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال الجولة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس متحف المستقبل.

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