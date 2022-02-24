حاكم عجمان يفتتح مبنى نادي عجمان الجديد لأصحاب الهمم

المصدر: عجمان - وام

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أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان أهمية رعاية وتوفير كل الاحتياجات والمتطلبات التي يحتاجها أصحاب الهمم لممارسة حياتهم اليومية وأنشطتهم وهواياتهم وصقل مهاراتهم في المؤسسات والأندية المخصصة لهم والمؤسسات والمرافق العامة. جاء ذلك خلال افتتاح سموه أول من أمس مبنى نادي عجمان الجديد للمعاقين والذي يقع في منطقة المنتزي بالحميدية يرافقه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي.

ويعد المبنى صرحاً رياضياً وتربوياً واجتماعياً يسهم في دمج أصحاب الهمم في المجتمع من خلال أنشطته لكل فئات الإعاقة الحركية والبصرية والسمعية والذهنية في كل مناحي الحياة.

وقال سموه إن تأسيس هذا النادي يهدف إلى تقديم خدماته الرياضية والاجتماعية والثقافية لأصحاب الهمم من أبناء الدولة والمقيمين على حد سواء للسير قدماً في المسار الذي تسعى إليه القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، وهو تقديم أفضل الخدمات إلى أصحاب الهمم لممارسة النشاطات في جو تسوده المحبة والوئام ليصبح أصحاب الهمم فاعلين في المجتمع ولهم بصمتهم الواضحة من خلال دمجهم في المجتمع المحلي وتقديم إسهاماتهم الواضحة في المنظومة الرياضية المحلية والعالمية لأصحاب الهمم ولكون له تأثيره السريع على المجتمع.

وأعرب سموه عن تمنياته أن يكون هذا النادي وسيلة ليس لخدمة أصحاب الهمم فقط ولكن لخدمة المجتمع كله، حيث إن زيادة أعداد الأندية الخاصة بأصحاب الهمم في الدولة تساهم بشكل كبير في رفع حصيلة الإنجازات الرياضية العالمية التي ترفع علم دولة الإمارات عالياً خفاقاً في منصات التتويج.

جولة

وكان صاحب السمو حاكم عجمان قد بدأ جولته لدى وصوله لمقر النادي، حيث أزاح الستار التقليدي إيذاناً بافتتاح مبنى نادي عجمان للمعاقين ليتجول بعدها سموه في أروقة النادي ويتعرف على ما يضمه من مرافق.

واستمع سموه خلال الجولة من أحمد إبراهيم الغملاسي رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس والقائمين على إدارة النادي إلى شرح وافٍ حول تصميم النادي الذي تم وفق أحدث المواصفات الفنية الحديثة في كل النواحي الفنية والتقنية الخاصة برياضة أصحاب الهمم ووفق قياسات عالمية وبارالمبية من أجل خدمة شريحة غالية على قلوب الجميع.

كما اطلع على ما يضمه النادي الجديد ذو القبة الفاخرة من مكاتب الإدارة ومباني الخدمات والملاعب الداخلية التي تضم صالة متعددة الأغراض وصالة لياقة بدنية وعلاج طبيعي وغرف تبديل الملابس وقاعة اجتماعات، فيما تشتمل الملاعب الخارجية على مضمار ألعاب قوى أولمبي وبارالمبي من 8 حارات ومدرجات وملعب لكرة القدم وصالة رياضية مغلقة بالإضافة إلى العديد من الغرف إضافة إلى مواقف السيارات المخصصة لأصحاب الهمم وغيرهم ومهبط للطائرات.

يضم النادي في عضويته أكثر من 200 منتسب يمارسون نشاطاتهم الرياضية من خلال مشاركاتهم في البطولات المحلية والدولية.

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